Arsenal goleó 4-0 al Atlético Madrid y sigue intratable en la Champions

Arsenal ofreció una exhibición de fútbol y contundencia en el Emirates Stadium. El conjunto dirigido por Mikel Arteta goleó 4 a 0 al Atlético Madrid por la tercera fecha de la UEFA Champions League 2025-2026 y continúa con puntaje perfecto en el certamen europeo.

El primer tiempo mostró un dominio absoluto del equipo inglés, aunque sin eficacia en la definición. Eze, Saka y Rice generaron varias oportunidades claras, pero el arquero Jan Oblak sostuvo a los dirigidos por Diego Simeone hasta el descanso. Del lado español, Julián Álvarez tuvo la más peligrosa con un remate que se estrelló en el travesaño.

Todo cambió en el complemento. Gabriel Magalhães abrió la cuenta de cabeza a los 57 minutos y desató una ráfaga imparable. Martinelli amplió la ventaja poco después con un remate cruzado, mientras que el sueco Viktor Gyökeres marcó por duplicado para sellar el 4-0 definitivo.

Atlético intentó reaccionar sin éxito y terminó resignado ante la superioridad de un Arsenal que, además de liderar su grupo en la Champions, también encabeza la Premier League. Con esta victoria, los londinenses se consolidan como uno de los equipos más en forma de Europa.