PSG goleó 7-2 al Leverkusen y se afianza en la Champions

David Raya elogió a Heinze: “Nos aprieta mucho y aporta cojones”
El arquero de Arsenal destacó la influencia del argentino en el cuerpo técnico de Mikel Arteta, subrayando su exigencia y la solidez defensiva que logró el equipo.
El equipo de Luis Enrique dio una exhibición en Alemania y aplastó al Bayer Leverkusen con un fútbol de alto vuelo. Doué brilló con un doblete y Dembelé también se sumó a la fiesta.Deportes21/10/2025GASTON PAROLA
El Paris Saint-Germain protagonizó una noche inolvidable en el BayArena al derrotar 7-2 al Bayer Leverkusen por la tercera fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-2026. Con un juego contundente y vistoso, los dirigidos por Luis Enrique dominaron de principio a fin y confirmaron su gran momento en Europa.
El ecuatoriano William Pacho abrió el marcador de cabeza a los seis minutos, en lo que fue su primer gol con la camiseta del PSG. A pesar de que el local igualó con un penal de Aleix García, el conjunto parisino respondió con categoría: Désiré Doué marcó por duplicado y Khvicha Kvaratskhelia clavó un golazo antes del descanso.
Ya en el complemento, Nuno Mendes amplió la diferencia con un zurdazo preciso y, aunque García descontó nuevamente para el Leverkusen, Ousmané Dembelé —reciente ganador del Balón de Oro— se hizo presente en el marcador apenas ingresó. Sobre el final, Vitinha selló la goleada con el séptimo tanto.
Con este resultado, PSG se consolida como uno de los grandes candidatos del torneo, reafirmando el estilo ofensivo que lo llevó a ser campeón de Europa la temporada pasada.
El exdelantero del Fortín, hoy en Bayer Leverkusen, rompió el silencio y reveló detalles del conflicto con la dirigencia que marcó su partida libre del club. “No me querían renovar y después me culparon a mí”, aseguró.
Tras el conflicto por la falta de concentración antes del duelo con San Lorenzo, los jugadores emitieron un fuerte comunicado en el que aclararon que “no es un reclamo económico” y denunciaron “falta de acompañamiento y cuidado hacia los empleados del club”.
El encuentro, previsto para diciembre, fue suspendido por la incertidumbre política en España. LaLiga lamentó la decisión y defendió su plan de expansión internacional.
El Peixe perdió ante Vitória y quedó al borde del descenso. Neymar, presente en el estadio, cuestionó al árbitro y luego debió aclarar un polémico “me gusta” en redes sociales.
Con su gol ante Villarreal por Champions League, el delantero del Manchester City alcanzó 12 partidos consecutivos marcando, igualando una de las mejores rachas goleadoras de Cristiano Ronaldo.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
El Tribunal de Disciplina le otorgó dos días al club jujeño para responder por la suspensión del partido ante Deportivo Madryn, interrumpido por amenazas al árbitro Lucas Comesaña.
Sin Rugby Championship el próximo año, el seleccionado argentino afrontará la Nations Cup y una serie de test matches ante potencias del norte y del sur.
El equipo ecuatoriano buscará sacar ventaja en casa ante el poderoso conjunto brasileño, con Spinelli como principal carta ofensiva.
El accidente ocurrió cerca de Chacabuco y derivó en una escena de descontrol, con vecinos y automovilistas llevándose parte de la carga. El chofer sufrió heridas leves.
La actividad “El pasado bajo nuestros pies” permitió conocer piezas halladas en lagunas locales y cortos sobre las tribus ancestrales. Fue organizada por Cultura y la UNR.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.