PSG goleó 7-2 al Leverkusen y se afianza en la Champions

El Paris Saint-Germain protagonizó una noche inolvidable en el BayArena al derrotar 7-2 al Bayer Leverkusen por la tercera fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-2026. Con un juego contundente y vistoso, los dirigidos por Luis Enrique dominaron de principio a fin y confirmaron su gran momento en Europa.

El ecuatoriano William Pacho abrió el marcador de cabeza a los seis minutos, en lo que fue su primer gol con la camiseta del PSG. A pesar de que el local igualó con un penal de Aleix García, el conjunto parisino respondió con categoría: Désiré Doué marcó por duplicado y Khvicha Kvaratskhelia clavó un golazo antes del descanso.

Ya en el complemento, Nuno Mendes amplió la diferencia con un zurdazo preciso y, aunque García descontó nuevamente para el Leverkusen, Ousmané Dembelé —reciente ganador del Balón de Oro— se hizo presente en el marcador apenas ingresó. Sobre el final, Vitinha selló la goleada con el séptimo tanto.

Con este resultado, PSG se consolida como uno de los grandes candidatos del torneo, reafirmando el estilo ofensivo que lo llevó a ser campeón de Europa la temporada pasada.