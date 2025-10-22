El campeón Thunder debutó con triunfo y los Warriors amargaron a los Lakers

La temporada 2025/26 de la NBA comenzó con emociones fuertes. El campeón defensor, Oklahoma City Thunder, se impuso por 125-124 a Houston Rockets en doble tiempo suplementario, en la noche en que sus jugadores recibieron los anillos de campeón ante un estadio colmado.

Shai Gilgeous-Alexander fue la gran figura con 35 puntos —24 de ellos entre el último cuarto y las prórrogas—, mientras que Chet Holmgren aportó 28. En los Rockets, Kevin Durant debutó con 23 tantos y 9 rebotes, pero cometió la falta decisiva que permitió a SGA cerrar el partido desde la línea de libres. El turco Alperen Sengun brilló con 39 puntos y 11 rebotes.

La jornada inaugural tuvo además el regreso de Durant a Oklahoma, donde inició su carrera profesional. La ceremonia de entrega de anillos y la elevación del estandarte del título conquistado en junio frente a Indiana Pacers marcaron un emotivo inicio de temporada para el Thunder.

En el otro duelo destacado, Golden State Warriors superó 119-109 a Los Angeles Lakers. Jimmy Butler fue la figura del encuentro con 31 puntos, bien acompañado por Stephen Curry, quien anotó 23. En los Lakers, Luka Doncic firmó una actuación monumental de 43 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias, aunque no pudo evitar la derrota de un equipo que sintió la ausencia de LeBron James, marginado por una dolencia ciática.

Con estos resultados, la NBA abrió oficialmente su calendario con grandes actuaciones individuales y la promesa de una temporada apasionante.