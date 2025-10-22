El campeón Thunder debutó con triunfo y los Warriors amargaron a los Lakers

David Raya elogió a Heinze: “Nos aprieta mucho y aporta cojones”
El arquero de Arsenal destacó la influencia del argentino en el cuerpo técnico de Mikel Arteta, subrayando su exigencia y la solidez defensiva que logró el equipo.
Oklahoma City superó a Houston en doble suplementario en la apertura de la NBA 2025/26. Golden State venció a Los Angeles, que sufrió la ausencia de LeBron James.Deportes22/10/2025GASTON PAROLA
La temporada 2025/26 de la NBA comenzó con emociones fuertes. El campeón defensor, Oklahoma City Thunder, se impuso por 125-124 a Houston Rockets en doble tiempo suplementario, en la noche en que sus jugadores recibieron los anillos de campeón ante un estadio colmado.
Shai Gilgeous-Alexander fue la gran figura con 35 puntos —24 de ellos entre el último cuarto y las prórrogas—, mientras que Chet Holmgren aportó 28. En los Rockets, Kevin Durant debutó con 23 tantos y 9 rebotes, pero cometió la falta decisiva que permitió a SGA cerrar el partido desde la línea de libres. El turco Alperen Sengun brilló con 39 puntos y 11 rebotes.
La jornada inaugural tuvo además el regreso de Durant a Oklahoma, donde inició su carrera profesional. La ceremonia de entrega de anillos y la elevación del estandarte del título conquistado en junio frente a Indiana Pacers marcaron un emotivo inicio de temporada para el Thunder.
En el otro duelo destacado, Golden State Warriors superó 119-109 a Los Angeles Lakers. Jimmy Butler fue la figura del encuentro con 31 puntos, bien acompañado por Stephen Curry, quien anotó 23. En los Lakers, Luka Doncic firmó una actuación monumental de 43 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias, aunque no pudo evitar la derrota de un equipo que sintió la ausencia de LeBron James, marginado por una dolencia ciática.
Con estos resultados, la NBA abrió oficialmente su calendario con grandes actuaciones individuales y la promesa de una temporada apasionante.
El arquero de Arsenal destacó la influencia del argentino en el cuerpo técnico de Mikel Arteta, subrayando su exigencia y la solidez defensiva que logró el equipo.
El exdelantero del Fortín, hoy en Bayer Leverkusen, rompió el silencio y reveló detalles del conflicto con la dirigencia que marcó su partida libre del club. “No me querían renovar y después me culparon a mí”, aseguró.
Tras el conflicto por la falta de concentración antes del duelo con San Lorenzo, los jugadores emitieron un fuerte comunicado en el que aclararon que “no es un reclamo económico” y denunciaron “falta de acompañamiento y cuidado hacia los empleados del club”.
El encuentro, previsto para diciembre, fue suspendido por la incertidumbre política en España. LaLiga lamentó la decisión y defendió su plan de expansión internacional.
El Peixe perdió ante Vitória y quedó al borde del descenso. Neymar, presente en el estadio, cuestionó al árbitro y luego debió aclarar un polémico “me gusta” en redes sociales.
Con su gol ante Villarreal por Champions League, el delantero del Manchester City alcanzó 12 partidos consecutivos marcando, igualando una de las mejores rachas goleadoras de Cristiano Ronaldo.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
El Tribunal de Disciplina le otorgó dos días al club jujeño para responder por la suspensión del partido ante Deportivo Madryn, interrumpido por amenazas al árbitro Lucas Comesaña.
Sin Rugby Championship el próximo año, el seleccionado argentino afrontará la Nations Cup y una serie de test matches ante potencias del norte y del sur.
El equipo ecuatoriano buscará sacar ventaja en casa ante el poderoso conjunto brasileño, con Spinelli como principal carta ofensiva.
El accidente ocurrió cerca de Chacabuco y derivó en una escena de descontrol, con vecinos y automovilistas llevándose parte de la carga. El chofer sufrió heridas leves.
La actividad “El pasado bajo nuestros pies” permitió conocer piezas halladas en lagunas locales y cortos sobre las tribus ancestrales. Fue organizada por Cultura y la UNR.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.