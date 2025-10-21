Torino homenajeó a River con una camiseta inspirada en su historia

En un gesto que reafirma una de las amistades más profundas del fútbol mundial, Torino presentó su tercera camiseta inspirada en River Plate. El equipo italiano rindió homenaje al Millonario con una casaca negra que lleva una banda desvanecida en el pecho y la frase “eterna amistad” en la espalda, junto a una fusión de ambos escudos.

El lanzamiento tuvo como protagonista a Giovanni Simeone, delantero surgido en las inferiores de River y actual jugador del Torino, quien posó con la nueva indumentaria. En sus redes sociales, el club italiano acompañó la presentación con un mensaje cargado de simbolismo: “Compartimos la misma sangre, hermano”, etiquetando a River, que respondió: “Unidos por siempre”.

La camiseta, completamente negra con detalles bordó en el escudo, el pantalón y los sponsors, ya está disponible para los hinchas que deseen adquirirla. El diseño es un guiño directo a la historia que une a ambos clubes desde hace más de siete décadas.

El vínculo nació el 4 de mayo de 1949, tras la tragedia aérea de Superga que acabó con la vida de los 31 integrantes del mítico “Grande Torino”. En aquel momento, el entonces presidente de River, Antonio Vespucio Liberti, organizó un viaje a Turín para disputar un partido solidario en beneficio de las familias de las víctimas. La delegación argentina cruzó el Atlántico en un viaje de más de 70 horas para participar del homenaje, un gesto que selló una hermandad eterna entre ambas instituciones.