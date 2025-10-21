Torino homenajeó a River con una camiseta inspirada en su historia

David Raya elogió a Heinze: “Nos aprieta mucho y aporta cojones”
El arquero de Arsenal destacó la influencia del argentino en el cuerpo técnico de Mikel Arteta, subrayando su exigencia y la solidez defensiva que logró el equipo.
El club italiano presentó una tercera camiseta con la tradicional banda roja en honor al Millonario, reafirmando el lazo de hermandad nacido tras la tragedia de Superga. Giovanni Simeone fue la cara del lanzamiento.Deportes21/10/2025GASTON PAROLA
En un gesto que reafirma una de las amistades más profundas del fútbol mundial, Torino presentó su tercera camiseta inspirada en River Plate. El equipo italiano rindió homenaje al Millonario con una casaca negra que lleva una banda desvanecida en el pecho y la frase “eterna amistad” en la espalda, junto a una fusión de ambos escudos.
El lanzamiento tuvo como protagonista a Giovanni Simeone, delantero surgido en las inferiores de River y actual jugador del Torino, quien posó con la nueva indumentaria. En sus redes sociales, el club italiano acompañó la presentación con un mensaje cargado de simbolismo: “Compartimos la misma sangre, hermano”, etiquetando a River, que respondió: “Unidos por siempre”.
La camiseta, completamente negra con detalles bordó en el escudo, el pantalón y los sponsors, ya está disponible para los hinchas que deseen adquirirla. El diseño es un guiño directo a la historia que une a ambos clubes desde hace más de siete décadas.
El vínculo nació el 4 de mayo de 1949, tras la tragedia aérea de Superga que acabó con la vida de los 31 integrantes del mítico “Grande Torino”. En aquel momento, el entonces presidente de River, Antonio Vespucio Liberti, organizó un viaje a Turín para disputar un partido solidario en beneficio de las familias de las víctimas. La delegación argentina cruzó el Atlántico en un viaje de más de 70 horas para participar del homenaje, un gesto que selló una hermandad eterna entre ambas instituciones.
El exdelantero del Fortín, hoy en Bayer Leverkusen, rompió el silencio y reveló detalles del conflicto con la dirigencia que marcó su partida libre del club. “No me querían renovar y después me culparon a mí”, aseguró.
Tras el conflicto por la falta de concentración antes del duelo con San Lorenzo, los jugadores emitieron un fuerte comunicado en el que aclararon que “no es un reclamo económico” y denunciaron “falta de acompañamiento y cuidado hacia los empleados del club”.
El encuentro, previsto para diciembre, fue suspendido por la incertidumbre política en España. LaLiga lamentó la decisión y defendió su plan de expansión internacional.
El Peixe perdió ante Vitória y quedó al borde del descenso. Neymar, presente en el estadio, cuestionó al árbitro y luego debió aclarar un polémico “me gusta” en redes sociales.
Con su gol ante Villarreal por Champions League, el delantero del Manchester City alcanzó 12 partidos consecutivos marcando, igualando una de las mejores rachas goleadoras de Cristiano Ronaldo.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
El Tribunal de Disciplina le otorgó dos días al club jujeño para responder por la suspensión del partido ante Deportivo Madryn, interrumpido por amenazas al árbitro Lucas Comesaña.
Sin Rugby Championship el próximo año, el seleccionado argentino afrontará la Nations Cup y una serie de test matches ante potencias del norte y del sur.
El equipo ecuatoriano buscará sacar ventaja en casa ante el poderoso conjunto brasileño, con Spinelli como principal carta ofensiva.
El accidente ocurrió cerca de Chacabuco y derivó en una escena de descontrol, con vecinos y automovilistas llevándose parte de la carga. El chofer sufrió heridas leves.
La actividad “El pasado bajo nuestros pies” permitió conocer piezas halladas en lagunas locales y cortos sobre las tribus ancestrales. Fue organizada por Cultura y la UNR.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.