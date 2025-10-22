Sebastián Villa fue absuelto en la causa por abuso sexual

El futbolista colombiano Sebastián Villa, exjugador de Boca Juniors y actualmente en Independiente Rivadavia de Mendoza, fue absuelto por la Justicia argentina en la causa por “abuso sexual con acceso carnal” iniciada en 2021 a partir de una denuncia de su expareja, Rocío Tamara Doldán.

La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora, luego de que tanto la denunciante como el fiscal del caso desistieran de sostener la acusación.

En su declaración ante el tribunal, Doldán expresó que había “resignificado” el episodio denunciado, y explicó que las prácticas sexuales entre ambos se desarrollaban “con cierta intensidad pero en un espacio de placer”, aclarando que su decisión fue libre y sin presiones.

El informe psicológico presentado por la profesional Alicia Cortalezzi respaldó esta postura, al indicar que Doldán mostraba un lenguaje gestual de calma y no evidenciaba signos de coacción, miedo o dependencia emocional o económica.

El fallo destaca además que la denunciante “ya no reside en el país, ha rearmado su vida y no se encuentra en situación de vulnerabilidad”.

De esta manera, Villa, de 29 años, fue absuelto del proceso penal que se había iniciado en su contra. Cabe recordar que en 2023 el futbolista había sido condenado a dos años y un mes de prisión en suspenso por violencia de género, en otra causa independiente.