Sebastián Villa fue absuelto en la causa por abuso sexual

David Raya elogió a Heinze: “Nos aprieta mucho y aporta cojones”
El arquero de Arsenal destacó la influencia del argentino en el cuerpo técnico de Mikel Arteta, subrayando su exigencia y la solidez defensiva que logró el equipo.
El Tribunal Oral N°4 de Lomas de Zamora absolvió al delantero colombiano luego de que la denunciante desistiera de continuar con la acusación iniciada en 2021.Deportes22/10/2025GASTON PAROLA
El futbolista colombiano Sebastián Villa, exjugador de Boca Juniors y actualmente en Independiente Rivadavia de Mendoza, fue absuelto por la Justicia argentina en la causa por “abuso sexual con acceso carnal” iniciada en 2021 a partir de una denuncia de su expareja, Rocío Tamara Doldán.
La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora, luego de que tanto la denunciante como el fiscal del caso desistieran de sostener la acusación.
En su declaración ante el tribunal, Doldán expresó que había “resignificado” el episodio denunciado, y explicó que las prácticas sexuales entre ambos se desarrollaban “con cierta intensidad pero en un espacio de placer”, aclarando que su decisión fue libre y sin presiones.
El informe psicológico presentado por la profesional Alicia Cortalezzi respaldó esta postura, al indicar que Doldán mostraba un lenguaje gestual de calma y no evidenciaba signos de coacción, miedo o dependencia emocional o económica.
El fallo destaca además que la denunciante “ya no reside en el país, ha rearmado su vida y no se encuentra en situación de vulnerabilidad”.
De esta manera, Villa, de 29 años, fue absuelto del proceso penal que se había iniciado en su contra. Cabe recordar que en 2023 el futbolista había sido condenado a dos años y un mes de prisión en suspenso por violencia de género, en otra causa independiente.
El exdelantero del Fortín, hoy en Bayer Leverkusen, rompió el silencio y reveló detalles del conflicto con la dirigencia que marcó su partida libre del club. “No me querían renovar y después me culparon a mí”, aseguró.
Tras el conflicto por la falta de concentración antes del duelo con San Lorenzo, los jugadores emitieron un fuerte comunicado en el que aclararon que “no es un reclamo económico” y denunciaron “falta de acompañamiento y cuidado hacia los empleados del club”.
El encuentro, previsto para diciembre, fue suspendido por la incertidumbre política en España. LaLiga lamentó la decisión y defendió su plan de expansión internacional.
El Peixe perdió ante Vitória y quedó al borde del descenso. Neymar, presente en el estadio, cuestionó al árbitro y luego debió aclarar un polémico “me gusta” en redes sociales.
Con su gol ante Villarreal por Champions League, el delantero del Manchester City alcanzó 12 partidos consecutivos marcando, igualando una de las mejores rachas goleadoras de Cristiano Ronaldo.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
El Tribunal de Disciplina le otorgó dos días al club jujeño para responder por la suspensión del partido ante Deportivo Madryn, interrumpido por amenazas al árbitro Lucas Comesaña.
Sin Rugby Championship el próximo año, el seleccionado argentino afrontará la Nations Cup y una serie de test matches ante potencias del norte y del sur.
El equipo ecuatoriano buscará sacar ventaja en casa ante el poderoso conjunto brasileño, con Spinelli como principal carta ofensiva.
El accidente ocurrió cerca de Chacabuco y derivó en una escena de descontrol, con vecinos y automovilistas llevándose parte de la carga. El chofer sufrió heridas leves.
La actividad “El pasado bajo nuestros pies” permitió conocer piezas halladas en lagunas locales y cortos sobre las tribus ancestrales. Fue organizada por Cultura y la UNR.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.