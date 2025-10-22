Abaldo pidió disculpas tras las polémicas fotos y aclaró lo sucedido

Matías Abaldo, delantero uruguayo de Independiente, emitió un comunicado público tras la difusión de unas imágenes que generaron controversia entre los hinchas del club. En las fotos, tomadas en su departamento y publicadas por un cantante uruguayo, se veían marihuana, botellas de alcohol y dólares sobre una mesa.

“Quería pedirles disculpas y explicarles a los hinchas de Independiente lo que sucedió. Soy amigo de @elmenoragustin, quien filmó un video musical en mi departamento. En ningún momento realicé acciones que perjudiquen mi salud profesional”, aclaró el futbolista en su cuenta de Instagram.

Las imágenes habían sido difundidas por el artista Agustín Rodríguez, conocido como El Menor, quien también salió a respaldar a su amigo: “Mi amigo solo me prestó el balcón para grabar unas tomas. No consumió nada de lo que se ve en el video”.

Abaldo, de 21 años, reconoció que las publicaciones no fueron apropiadas, especialmente en un momento deportivo difícil para el club, que se encuentra último en la zona B de la Copa de la Liga. “Comprendo que estas publicaciones no son acordes a la carrera de un deportista, pero sepan que voy a dejar todo por esta institución enorme que me abrió las puertas”, añadió.

El atacante llegó a Independiente a mediados de 2025 tras su paso por Defensor Sporting y Gimnasia de La Plata. En este semestre disputó diez partidos sin convertir goles. En 2024 había atravesado un episodio delicado, cuando fue licenciado por Gimnasia debido a problemas de salud mental. “No queremos que le pase lo del Morro García”, había dicho su representante, Edgardo Lasalvia, en aquel momento.

Su préstamo en el Rojo se extiende hasta junio de 2026 y, pese a la polémica, Abaldo aseguró que seguirá enfocado en revertir su situación futbolística y personal.