Abaldo pidió disculpas tras las polémicas fotos y aclaró lo sucedido

David Raya elogió a Heinze: “Nos aprieta mucho y aporta cojones”
El arquero de Arsenal destacó la influencia del argentino en el cuerpo técnico de Mikel Arteta, subrayando su exigencia y la solidez defensiva que logró el equipo.
El delantero uruguayo de Independiente explicó que las imágenes viralizadas con drogas y alcohol fueron tomadas durante la grabación de un video musical en su casa. “En ningún momento realicé acciones que perjudiquen mi salud profesional”, afirmó.Deportes22/10/2025GASTON PAROLA
Matías Abaldo, delantero uruguayo de Independiente, emitió un comunicado público tras la difusión de unas imágenes que generaron controversia entre los hinchas del club. En las fotos, tomadas en su departamento y publicadas por un cantante uruguayo, se veían marihuana, botellas de alcohol y dólares sobre una mesa.
“Quería pedirles disculpas y explicarles a los hinchas de Independiente lo que sucedió. Soy amigo de @elmenoragustin, quien filmó un video musical en mi departamento. En ningún momento realicé acciones que perjudiquen mi salud profesional”, aclaró el futbolista en su cuenta de Instagram.
Las imágenes habían sido difundidas por el artista Agustín Rodríguez, conocido como El Menor, quien también salió a respaldar a su amigo: “Mi amigo solo me prestó el balcón para grabar unas tomas. No consumió nada de lo que se ve en el video”.
Abaldo, de 21 años, reconoció que las publicaciones no fueron apropiadas, especialmente en un momento deportivo difícil para el club, que se encuentra último en la zona B de la Copa de la Liga. “Comprendo que estas publicaciones no son acordes a la carrera de un deportista, pero sepan que voy a dejar todo por esta institución enorme que me abrió las puertas”, añadió.
El atacante llegó a Independiente a mediados de 2025 tras su paso por Defensor Sporting y Gimnasia de La Plata. En este semestre disputó diez partidos sin convertir goles. En 2024 había atravesado un episodio delicado, cuando fue licenciado por Gimnasia debido a problemas de salud mental. “No queremos que le pase lo del Morro García”, había dicho su representante, Edgardo Lasalvia, en aquel momento.
Su préstamo en el Rojo se extiende hasta junio de 2026 y, pese a la polémica, Abaldo aseguró que seguirá enfocado en revertir su situación futbolística y personal.
El exdelantero del Fortín, hoy en Bayer Leverkusen, rompió el silencio y reveló detalles del conflicto con la dirigencia que marcó su partida libre del club. “No me querían renovar y después me culparon a mí”, aseguró.
Tras el conflicto por la falta de concentración antes del duelo con San Lorenzo, los jugadores emitieron un fuerte comunicado en el que aclararon que “no es un reclamo económico” y denunciaron “falta de acompañamiento y cuidado hacia los empleados del club”.
El encuentro, previsto para diciembre, fue suspendido por la incertidumbre política en España. LaLiga lamentó la decisión y defendió su plan de expansión internacional.
El Peixe perdió ante Vitória y quedó al borde del descenso. Neymar, presente en el estadio, cuestionó al árbitro y luego debió aclarar un polémico “me gusta” en redes sociales.
Con su gol ante Villarreal por Champions League, el delantero del Manchester City alcanzó 12 partidos consecutivos marcando, igualando una de las mejores rachas goleadoras de Cristiano Ronaldo.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
El Tribunal de Disciplina le otorgó dos días al club jujeño para responder por la suspensión del partido ante Deportivo Madryn, interrumpido por amenazas al árbitro Lucas Comesaña.
Sin Rugby Championship el próximo año, el seleccionado argentino afrontará la Nations Cup y una serie de test matches ante potencias del norte y del sur.
El equipo ecuatoriano buscará sacar ventaja en casa ante el poderoso conjunto brasileño, con Spinelli como principal carta ofensiva.
