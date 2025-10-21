Caputo cruzó a Delfina Rossi y aseguró: “Lo hago por la Patria”

Demócratas piden suspender desembolsos y swap con Argentina
Legisladores estadounidenses cuestionan el apoyo financiero a Milei y exigen explicaciones al Tesoro.
El ministro de Economía respondió con dureza a las críticas de la directora del Banco Ciudad, Delfina Rossi, quien había cuestionado su vínculo con JP Morgan y la recompra de deuda.Economía21/10/2025SOFIA ZANOTTI
El ministro de Economía, Luis Caputo, protagonizó un fuerte cruce con Delfina Rossi, directora del Banco Ciudad e hija del exministro de Defensa, Agustín Rossi, tras una publicación en redes sociales en la que ella cuestionó sus vínculos con el banco JP Morgan y el reciente plan de recompra de deuda.
Rossi había escrito: “1° acto: Caputo trabaja en JP Morgan. 2° acto: Caputo, ya ministro, toma una deuda impagable. 3° acto: Caputo, ministro nuevamente, anuncia que recompra esa deuda con ‘asistencia’ del JP Morgan. ¿Qué nombre le ponemos a esta obra?”.
Ante esto, Caputo respondió: “Delfina, somos y representamos exactamente lo opuesto. Yo podría trabajar en el sector privado por más de diez veces lo que gano en el sector público. Lo hago por la Patria”.
El funcionario agregó además que tiene “dos hijos que trabajan gratis para el Estado Nacional” y apuntó directamente contra Rossi: “Vos trabajás en el sector público porque en el privado no te pagarían ni la décima parte de lo que cobrás. Lo hacés por acomodo y para cobrar un sueldo que no te merecés, como siempre lo hizo tu padre”.
El intercambio se viralizó rápidamente y generó repercusiones políticas y mediáticas. Desde distintos sectores se expresaron críticas y apoyos a ambos protagonistas del cruce, que reaviva las tensiones entre el oficialismo y sectores ligados al kirchnerismo.
