Independiente del Valle define su once para enfrentar a Atlético Mineiro en la Sudamericana

Independiente del Valle recibe este martes 21 de octubre a Atlético Mineiro por la semifinal de ida de la CONMEBOL Sudamericana 2025. El encuentro se disputará desde las 21:30 (hora argentina) en Quito y será transmitido en vivo por Disney+ Plan Premium para toda Sudamérica.
El conjunto dirigido por Javier Rabanal llega con la plantilla casi completa y la ilusión intacta de volver a disputar una final continental. Solo dos jugadores estarán ausentes: Juan Cazares, lesionado en la rodilla durante el duelo ante Orense, y el defensor argentino Mateo Carabajal, suspendido.
En la previa, el entrenador confirmó la presencia desde el arranque de Claudio Spinelli, quien volvió a convertir tras superar una sobrecarga muscular. El delantero fue reservado en los últimos compromisos por Copa Ecuador y en el torneo local para llegar en plenitud al choque ante el “Galo”.
🟦 El posible once de Independiente del Valle:
Guido Villar; Matías Fernández, Richard Schunke, Andy Velasco, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Patrik Mercado, Junior Sornoza, Darwin Guagua; Michael Hoyos y Claudio Spinelli.
