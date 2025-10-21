Los Pumas ya proyectan su calendario internacional para 2026

Independiente del Valle define su once para enfrentar a Atlético Mineiro en la Sudamericana
El equipo ecuatoriano buscará sacar ventaja en casa ante el poderoso conjunto brasileño, con Spinelli como principal carta ofensiva.
Sin Rugby Championship el próximo año, el seleccionado argentino afrontará la Nations Cup y una serie de test matches ante potencias del norte y del sur.

21/10/2025
La temporada 2026 marcará un cambio significativo para Los Pumas. Con la confirmación de que no habrá Rugby Championship, el equipo conducido por Felipe Contepomi ya planifica un calendario cargado de desafíos ante selecciones de primer nivel.
El conjunto argentino formará parte de la nueva Nations Cup, un torneo que reunirá a los seleccionados del hemisferio sur y norte, otorgando puntos combinados por los enfrentamientos entre ambos bloques.
Según adelantó el periodista Alejandro Coccia en Equipo Scrum, el fixture de Los Pumas estaría prácticamente definido: en julio, jugarán de local ante Gales, Escocia e Inglaterra. Luego, en noviembre, la gira europea incluiría duelos frente a Italia, Irlanda y Francia.
Además, el cronista Ramiro Conti reveló que Sudáfrica planea enfrentar a la Argentina en dos ocasiones, el 19 y 26 de septiembre, luego de disputar un encuentro ante Nueva Zelanda en Estados Unidos. Los partidos serían uno en territorio argentino y otro en suelo sudafricano.
Por su parte, los Wallabies también visitarían el país para una serie de dos test matches, ya que los últimos encuentros entre ambos seleccionados se jugaron en Australia.
De esta forma, el seleccionado nacional tendrá un 2026 intenso y variado, con compromisos ante los mejores equipos del planeta, en una temporada clave rumbo al próximo ciclo mundialista.
La Academia visita al Fla este miércoles desde las 21:30 en Río de Janeiro, con la ilusión de sacar un buen resultado para definir la serie en Avellaneda.
El serbio, en el Six Kings Slam de Arabia Saudita, aseguró que Cristiano Ronaldo, LeBron James y Tom Brady son sus referentes para prolongar su carrera. “Lo siento por los jóvenes, pero no me voy a retirar”, afirmó.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó La Paz para inaugurar la “Casa de la Verde” y aseguró que el país andino será sede de un Mundial en el futuro.
El volante colombiano recordó que visualizaba jugar en River desde chico y reflexionó sobre su presente, la autocrítica y las lecciones que le dejó su paso por Rusia.
El Tribunal de Disciplina le otorgó dos días al club jujeño para responder por la suspensión del partido ante Deportivo Madryn, interrumpido por amenazas al árbitro Lucas Comesaña.
La exposición combina arte, conciencia y respeto a las distintas culturas. Estará abierta al público durante tres semanas en el Centro Cultural.
El chileno celebró en redes la derrota de la Selección Argentina Sub 20 ante Marruecos en la final del Mundial juvenil y su publicación generó una ola de reacciones.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
Mazzantti, Pussetto y Abaldo llegaron para aportar goles, pero aún no convirtieron y el equipo sufre su peor racha del año.
El delantero reaccionó ante los insultos del público tras el empate parcial con San Lorenzo y, al finalizar el partido, llegó a invitar a pelear a un hincha desde la platea.
La Municipalidad y el Gobierno de Santa Fe lanzaron una capacitación en viandas saludables, con certificación oficial y cupos limitados.
