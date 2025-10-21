Los Pumas ya proyectan su calendario internacional para 2026

La temporada 2026 marcará un cambio significativo para Los Pumas. Con la confirmación de que no habrá Rugby Championship, el equipo conducido por Felipe Contepomi ya planifica un calendario cargado de desafíos ante selecciones de primer nivel.

El conjunto argentino formará parte de la nueva Nations Cup, un torneo que reunirá a los seleccionados del hemisferio sur y norte, otorgando puntos combinados por los enfrentamientos entre ambos bloques.

Según adelantó el periodista Alejandro Coccia en Equipo Scrum, el fixture de Los Pumas estaría prácticamente definido: en julio, jugarán de local ante Gales, Escocia e Inglaterra. Luego, en noviembre, la gira europea incluiría duelos frente a Italia, Irlanda y Francia.

Además, el cronista Ramiro Conti reveló que Sudáfrica planea enfrentar a la Argentina en dos ocasiones, el 19 y 26 de septiembre, luego de disputar un encuentro ante Nueva Zelanda en Estados Unidos. Los partidos serían uno en territorio argentino y otro en suelo sudafricano.

Por su parte, los Wallabies también visitarían el país para una serie de dos test matches, ya que los últimos encuentros entre ambos seleccionados se jugaron en Australia.

De esta forma, el seleccionado nacional tendrá un 2026 intenso y variado, con compromisos ante los mejores equipos del planeta, en una temporada clave rumbo al próximo ciclo mundialista.