Tensión en Masterchef: rumores, ausencias y mensajes cruzados

L-Gante, denunciado por usar una moto policial tras un show
El cantante fue acusado de conducir a alta velocidad y tomar una moto de la Policía luego de presentarse ante miles de personas en Roque Pérez.
A pocos días del estreno, el reality de cocina enfrenta varios conflictos: la salida de Pablo Lescano, la ausencia de Maxi López y la supuesta incomodidad de Valu Cervantes con Wanda Nara.Espectáculos21/10/2025LORENA ACOSTA
A una semana de haber comenzado la nueva temporada de Masterchef, el programa ya encendió más que las hornallas. En medio de un clima de expectativa por su regreso a la pantalla, varios cambios y rumores sacudieron al popular reality culinario.
Por un lado, Maxi López debió ausentarse del país debido a un problema familiar, mientras que el músico Pablo Lescano abandonó la competencia por motivos personales. Pero el foco de atención se centró en la relación entre la conductora, Wanda Nara, y una de las participantes más mediáticas, Valu Cervantes.
Según relató el periodista Santiago Sposato, Wanda le habría enviado un mensaje directo por Instagram a Enzo Fernández en 2023, cuando lo vio pasar por el barrio donde ambos residen: “Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés”. El mensaje no habría sido respondido por el futbolista, pareja de Valentina Cervantes, lo que habría generado cierta incomodidad entre ambas.
Mientras tanto, en los estudios del reality, el equipo de producción intenta mantener el clima profesional y el público espera ver cómo se resuelven estas tensiones dentro y fuera de cámara.
La modelo enfrentó a la prensa luego de que trascendieran versiones que apuntaban a su ex, su padre y su hermana en una supuesta estafa inmobiliaria.
El actor calificó de “totalmente falso” el rumor que lo vinculaba a una futura paternidad junto a Dai Fernández.
El conductor de Gran Hermano confirmó su continuidad en Telefe y adelantó que ya trabaja en la nueva edición del reality, que incluirá a famosos.
La exitosa serie argentina de Netflix vuelve en noviembre de 2025. Su protagonista, Griselda Siciliani, adelantó la fecha en una entrevista con Mario Pergolini.
La conductora oficializó su relación con el empresario en redes, mientras Mauro Icardi disfruta de Turquía junto a la China Suárez.
La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria encabezó un acto en Venado Tuerto junto a militantes y referentes de todo el departamento General López, en el tramo final de la campaña.
La exposición combina arte, conciencia y respeto a las distintas culturas. Estará abierta al público durante tres semanas en el Centro Cultural.
El chileno celebró en redes la derrota de la Selección Argentina Sub 20 ante Marruecos en la final del Mundial juvenil y su publicación generó una ola de reacciones.
El Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Villa Cañás realizaron el sorteo de 45 viviendas del barrio ex quinta Sfasciotti, marcando un nuevo avance en materia habitacional para la ciudad.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
Ambos delanteros continúan con molestias físicas y Flick decidió no arriesgarlos antes del Clásico. El técnico confía en tenerlos disponibles ante Real Madrid.
Treces familias cañaseñas recibieron la escritura de su vivienda, un paso clave hacia la seguridad jurídica y la tranquilidad definitiva del hogar.