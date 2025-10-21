Tensión en Masterchef: rumores, ausencias y mensajes cruzados

A una semana de haber comenzado la nueva temporada de Masterchef, el programa ya encendió más que las hornallas. En medio de un clima de expectativa por su regreso a la pantalla, varios cambios y rumores sacudieron al popular reality culinario.

Por un lado, Maxi López debió ausentarse del país debido a un problema familiar, mientras que el músico Pablo Lescano abandonó la competencia por motivos personales. Pero el foco de atención se centró en la relación entre la conductora, Wanda Nara, y una de las participantes más mediáticas, Valu Cervantes.

Según relató el periodista Santiago Sposato, Wanda le habría enviado un mensaje directo por Instagram a Enzo Fernández en 2023, cuando lo vio pasar por el barrio donde ambos residen: “Te acabo de ver por el barrio, escribime si querés”. El mensaje no habría sido respondido por el futbolista, pareja de Valentina Cervantes, lo que habría generado cierta incomodidad entre ambas.

Mientras tanto, en los estudios del reality, el equipo de producción intenta mantener el clima profesional y el público espera ver cómo se resuelven estas tensiones dentro y fuera de cámara.