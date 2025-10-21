Djokovic revela sus tres inspiraciones para seguir activo en el tenis

En el marco del Six Kings Slam, torneo de exhibición que se disputa en Riad, Arabia Saudita, Novak Djokovic volvió a hablar sobre su futuro deportivo y despejó dudas: todavía no piensa en el retiro. A sus 38 años, el número uno del tenis mundial reveló que se inspira en tres leyendas del deporte que mantienen la vigencia a pesar del paso del tiempo: Cristiano Ronaldo, LeBron James y Tom Brady.

“La longevidad es una de mis motivaciones y quiero ver hasta dónde puede llegar mi cuerpo. Me inspiro en Cristiano Ronaldo, LeBron James y Tom Brady”, expresó el serbio.

Djokovic destacó la continuidad del portugués, aún en actividad a los 40 años en el Al-Nassr y con la selección de Portugal; el nivel del basquetbolista de los Lakers, con cuatro anillos de la NBA; y la trayectoria del exmariscal de campo estadounidense, ganador de siete Super Bowls antes de retirarse a los 43 años.

Además, lanzó un mensaje para las nuevas generaciones: “Quiero vivir desde dentro los cambios que va a haber en el tenis. Me atrae estar ahí cuando se rejuvenezca nuestro deporte. Lo siento por los jóvenes, pero no me voy a retirar”.

El máximo ganador de Grand Slams también recordó sus inicios en una Serbia en conflicto: “Mi país estaba en guerra cuando yo era pequeño. Mi padre me mostró un billete de diez dólares y me dijo que eso era todo. Que si quería jugar debía buscarme la vida. Por eso maduré antes”.

En lo deportivo, Djokovic cayó en semifinales del certamen ante el italiano Jannik Sinner por 6-4 y 6-2, y disputará el tercer puesto ante el estadounidense Taylor Fritz.