Djokovic revela sus tres inspiraciones para seguir activo en el tenis

Infantino prometió llevar un Mundial a Bolivia
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó La Paz para inaugurar la “Casa de la Verde” y aseguró que el país andino será sede de un Mundial en el futuro.
El serbio, en el Six Kings Slam de Arabia Saudita, aseguró que Cristiano Ronaldo, LeBron James y Tom Brady son sus referentes para prolongar su carrera. "Lo siento por los jóvenes, pero no me voy a retirar", afirmó.
En el marco del Six Kings Slam, torneo de exhibición que se disputa en Riad, Arabia Saudita, Novak Djokovic volvió a hablar sobre su futuro deportivo y despejó dudas: todavía no piensa en el retiro. A sus 38 años, el número uno del tenis mundial reveló que se inspira en tres leyendas del deporte que mantienen la vigencia a pesar del paso del tiempo: Cristiano Ronaldo, LeBron James y Tom Brady.
“La longevidad es una de mis motivaciones y quiero ver hasta dónde puede llegar mi cuerpo. Me inspiro en Cristiano Ronaldo, LeBron James y Tom Brady”, expresó el serbio.
Djokovic destacó la continuidad del portugués, aún en actividad a los 40 años en el Al-Nassr y con la selección de Portugal; el nivel del basquetbolista de los Lakers, con cuatro anillos de la NBA; y la trayectoria del exmariscal de campo estadounidense, ganador de siete Super Bowls antes de retirarse a los 43 años.
Además, lanzó un mensaje para las nuevas generaciones: “Quiero vivir desde dentro los cambios que va a haber en el tenis. Me atrae estar ahí cuando se rejuvenezca nuestro deporte. Lo siento por los jóvenes, pero no me voy a retirar”.
El máximo ganador de Grand Slams también recordó sus inicios en una Serbia en conflicto: “Mi país estaba en guerra cuando yo era pequeño. Mi padre me mostró un billete de diez dólares y me dijo que eso era todo. Que si quería jugar debía buscarme la vida. Por eso maduré antes”.
En lo deportivo, Djokovic cayó en semifinales del certamen ante el italiano Jannik Sinner por 6-4 y 6-2, y disputará el tercer puesto ante el estadounidense Taylor Fritz.
El volante colombiano recordó que visualizaba jugar en River desde chico y reflexionó sobre su presente, la autocrítica y las lecciones que le dejó su paso por Rusia.
El Tribunal de Disciplina le otorgó dos días al club jujeño para responder por la suspensión del partido ante Deportivo Madryn, interrumpido por amenazas al árbitro Lucas Comesaña.
El delantero reaccionó ante los insultos del público tras el empate parcial con San Lorenzo y, al finalizar el partido, llegó a invitar a pelear a un hincha desde la platea.
El equipo alemán enfrenta al vigente campeón europeo este martes 21 de octubre a las 16:00 (hora argentina) por la tercera fecha de la fase liga. Transmite Disney+ Premium.
El Submarino Amarillo enfrenta al vigente campeón europeo en el Estadio de la Cerámica, por la tercera fecha de la fase liga de la UEFA Champions League. El encuentro será este martes a las 16:00 (hora argentina) y se verá por Disney+ Premium.
La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria encabezó un acto en Venado Tuerto junto a militantes y referentes de todo el departamento General López, en el tramo final de la campaña.
La exposición combina arte, conciencia y respeto a las distintas culturas. Estará abierta al público durante tres semanas en el Centro Cultural.
El chileno celebró en redes la derrota de la Selección Argentina Sub 20 ante Marruecos en la final del Mundial juvenil y su publicación generó una ola de reacciones.
El Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Villa Cañás realizaron el sorteo de 45 viviendas del barrio ex quinta Sfasciotti, marcando un nuevo avance en materia habitacional para la ciudad.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
Ambos delanteros continúan con molestias físicas y Flick decidió no arriesgarlos antes del Clásico. El técnico confía en tenerlos disponibles ante Real Madrid.
Treces familias cañaseñas recibieron la escritura de su vivienda, un paso clave hacia la seguridad jurídica y la tranquilidad definitiva del hogar.