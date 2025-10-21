Flamengo y Racing abren las semifinales de la Copa Libertadores en el Maracaná

Flamengo y Racing se enfrentarán este miércoles 22 de octubre, desde las 21:30, en el mítico Estadio Maracaná por el primer partido de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. Será un duelo de alto voltaje entre dos equipos que llegan en gran momento y con la mira puesta en la final continental.

El conjunto brasileño, dirigido por Filipe Luís, viene de sufrir para eliminar a Estudiantes: igualó 3-3 en el global y avanzó por penales (4-2). Antes había superado con comodidad a Internacional de Porto Alegre y finalizó segundo en su grupo. En el Brasileirao, llega como líder junto a Palmeiras tras un triunfo 3-2 en el clásico.

Racing, por su parte, accedió a esta instancia tras dejar en el camino a Vélez con un global de 2-0. En octavos había vencido a Peñarol (3-2), y fue primero en el Grupo E con 13 puntos. En el torneo local, los dirigidos por Gustavo Costas vienen de ganarle a Aldosivi y se mantienen en zona de clasificación a los playoffs.

Datos del partido: