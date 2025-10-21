Flamengo y Racing abren las semifinales de la Copa Libertadores en el Maracaná

Independiente del Valle define su once para enfrentar a Atlético Mineiro en la Sudamericana
El equipo ecuatoriano buscará sacar ventaja en casa ante el poderoso conjunto brasileño, con Spinelli como principal carta ofensiva.
La Academia visita al Fla este miércoles desde las 21:30 en Río de Janeiro, con la ilusión de sacar un buen resultado para definir la serie en Avellaneda.Deportes21/10/2025GASTON PAROLA
Flamengo y Racing se enfrentarán este miércoles 22 de octubre, desde las 21:30, en el mítico Estadio Maracaná por el primer partido de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. Será un duelo de alto voltaje entre dos equipos que llegan en gran momento y con la mira puesta en la final continental.
El conjunto brasileño, dirigido por Filipe Luís, viene de sufrir para eliminar a Estudiantes: igualó 3-3 en el global y avanzó por penales (4-2). Antes había superado con comodidad a Internacional de Porto Alegre y finalizó segundo en su grupo. En el Brasileirao, llega como líder junto a Palmeiras tras un triunfo 3-2 en el clásico.
Racing, por su parte, accedió a esta instancia tras dejar en el camino a Vélez con un global de 2-0. En octavos había vencido a Peñarol (3-2), y fue primero en el Grupo E con 13 puntos. En el torneo local, los dirigidos por Gustavo Costas vienen de ganarle a Aldosivi y se mantienen en zona de clasificación a los playoffs.
Datos del partido:
El equipo ecuatoriano buscará sacar ventaja en casa ante el poderoso conjunto brasileño, con Spinelli como principal carta ofensiva.
Sin Rugby Championship el próximo año, el seleccionado argentino afrontará la Nations Cup y una serie de test matches ante potencias del norte y del sur.
El serbio, en el Six Kings Slam de Arabia Saudita, aseguró que Cristiano Ronaldo, LeBron James y Tom Brady son sus referentes para prolongar su carrera. “Lo siento por los jóvenes, pero no me voy a retirar”, afirmó.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó La Paz para inaugurar la “Casa de la Verde” y aseguró que el país andino será sede de un Mundial en el futuro.
El volante colombiano recordó que visualizaba jugar en River desde chico y reflexionó sobre su presente, la autocrítica y las lecciones que le dejó su paso por Rusia.
El Tribunal de Disciplina le otorgó dos días al club jujeño para responder por la suspensión del partido ante Deportivo Madryn, interrumpido por amenazas al árbitro Lucas Comesaña.
La exposición combina arte, conciencia y respeto a las distintas culturas. Estará abierta al público durante tres semanas en el Centro Cultural.
El chileno celebró en redes la derrota de la Selección Argentina Sub 20 ante Marruecos en la final del Mundial juvenil y su publicación generó una ola de reacciones.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
Mazzantti, Pussetto y Abaldo llegaron para aportar goles, pero aún no convirtieron y el equipo sufre su peor racha del año.
El delantero reaccionó ante los insultos del público tras el empate parcial con San Lorenzo y, al finalizar el partido, llegó a invitar a pelear a un hincha desde la platea.
La Municipalidad y el Gobierno de Santa Fe lanzaron una capacitación en viandas saludables, con certificación oficial y cupos limitados.
El Tribunal de Disciplina le otorgó dos días al club jujeño para responder por la suspensión del partido ante Deportivo Madryn, interrumpido por amenazas al árbitro Lucas Comesaña.