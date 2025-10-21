Guardia provincial: secuestro de cocaína y dos detenidos

Venado Tuerto: condenado a 6 años y medio por abusar de una adolescente
El hecho ocurrió en 2023, cuando el agresor contactó a la víctima por redes sociales y la citó en una pensión.
El operativo se realizó sobre la Ruta Nacional 33, a la altura de Amenábar. Los detenidos son oriundos de Rufino.Policiales 21/10/2025SOFIA ZANOTTI
En el marco de un control de rutina sobre la Ruta Nacional N.º 33, personal de la Unidad Operativa Regional 5 Venado Tuerto de la Guardia Provincial detuvo a dos personas y secuestró cocaína, dinero en efectivo y teléfonos celulares.
El procedimiento tuvo lugar a la altura de Amenábar, donde los agentes identificaron una motocicleta conducida por G.F., argentino de 47 años, con domicilio en Rufino, quien viajaba acompañado por su hermana G.L..
Durante la requisa preventiva, se inspeccionó una mochila que portaba la acompañante, encontrándose una bolsa con una sustancia blanquecina compacta, con características similares a la cocaína. Inmediatamente se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó la detención de ambos y convocó a la PDI – Área Microtráfico.
Las pruebas de campo realizadas por el personal especializado confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 33,3 gramos. Además, se secuestraron dos teléfonos celulares y una suma de $2.008.770 en efectivo.
Los detenidos fueron trasladados a la Subcomisaría 14 de Amenábar, donde se continuaron los procedimientos bajo las directivas de la Fiscalía en turno.
Desde la Guardia Provincial destacaron que el operativo forma parte del refuerzo de los controles sobre rutas provinciales y del compromiso institucional en la lucha contra el microtráfico y el narcotráfico en la región.
El hecho ocurrió en 2023, cuando el agresor contactó a la víctima por redes sociales y la citó en una pensión.
El agresor, Marcos David Feltes (34), recibió una pena de un año y nueve meses de prisión condicional por violar reiteradamente una orden judicial y atacar a su expareja en Venado Tuerto.
El operativo fue realizado por la Guardia Provincial en la Ruta 33. Los detenidos, un hombre y una mujer, llevaban droga y dinero en efectivo.
La PDI Región III realizó un operativo en un domicilio de calle Obispo Rossi, donde secuestraron cocaína, marihuana y teléfonos celulares. Los detenidos quedaron a disposición de la justicia.
Agentes penitenciarios descubrieron un agujero en un muro externo tras escuchar ruidos sospechosos durante la madrugada. Investigan si se trató de un intento de fuga.
Tres camiones protagonizaron accidentes en la madrugada de este viernes en la Ruta Nacional 33, sin heridos pero con importantes daños materiales.
La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria encabezó un acto en Venado Tuerto junto a militantes y referentes de todo el departamento General López, en el tramo final de la campaña.
La exposición combina arte, conciencia y respeto a las distintas culturas. Estará abierta al público durante tres semanas en el Centro Cultural.
El chileno celebró en redes la derrota de la Selección Argentina Sub 20 ante Marruecos en la final del Mundial juvenil y su publicación generó una ola de reacciones.
El Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Villa Cañás realizaron el sorteo de 45 viviendas del barrio ex quinta Sfasciotti, marcando un nuevo avance en materia habitacional para la ciudad.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
Ambos delanteros continúan con molestias físicas y Flick decidió no arriesgarlos antes del Clásico. El técnico confía en tenerlos disponibles ante Real Madrid.
Treces familias cañaseñas recibieron la escritura de su vivienda, un paso clave hacia la seguridad jurídica y la tranquilidad definitiva del hogar.