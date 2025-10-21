Guardia provincial: secuestro de cocaína y dos detenidos

En el marco de un control de rutina sobre la Ruta Nacional N.º 33, personal de la Unidad Operativa Regional 5 Venado Tuerto de la Guardia Provincial detuvo a dos personas y secuestró cocaína, dinero en efectivo y teléfonos celulares.



El procedimiento tuvo lugar a la altura de Amenábar, donde los agentes identificaron una motocicleta conducida por G.F., argentino de 47 años, con domicilio en Rufino, quien viajaba acompañado por su hermana G.L..

Durante la requisa preventiva, se inspeccionó una mochila que portaba la acompañante, encontrándose una bolsa con una sustancia blanquecina compacta, con características similares a la cocaína. Inmediatamente se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó la detención de ambos y convocó a la PDI – Área Microtráfico.



Las pruebas de campo realizadas por el personal especializado confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 33,3 gramos. Además, se secuestraron dos teléfonos celulares y una suma de $2.008.770 en efectivo.

Los detenidos fueron trasladados a la Subcomisaría 14 de Amenábar, donde se continuaron los procedimientos bajo las directivas de la Fiscalía en turno.

Desde la Guardia Provincial destacaron que el operativo forma parte del refuerzo de los controles sobre rutas provinciales y del compromiso institucional en la lucha contra el microtráfico y el narcotráfico en la región.