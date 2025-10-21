Santa Fe ahorró un 83 % en la compra de medicamentos durante 2025

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe consolidó en lo que va de 2025 su política de compras centralizadas de medicamentos, una medida que permitió mantener la provisión en hospitales y centros de salud y alcanzar ahorros promedio del 83 % en comparación con los precios de mercado.

La estrategia, coordinada por los ministerios de Salud y Economía, se implementó ante la reducción del 72 % en los envíos nacionales del Programa Remediar, que pasó de 2 millones de tratamientos en 2024 a poco más de 570 mil en 2025. Frente a ello, la provincia adquirió más de 5,5 millones de tratamientos, por $7.402 millones, con un ahorro del 87 % respecto del precio de venta al público.

“Cada peso que logramos ahorrar se traduce en un Estado que cuida a los santafesinos, con planificación y transparencia”, expresó la ministra de Salud, Silvia Ciancio, quien destacó que el 14 de octubre se realizó “la licitación más grande en la historia del sistema provincial”, con 195 productos farmacéuticos y un presupuesto oficial de $18.473 millones.

En total, Santa Fe adjudicó este año más de $27.900 millones en medicamentos, lo que, según cálculos oficiales, habría costado más de $167.000 millones a valor de mercado. Sumadas las compras de 2024, el ahorro total asciende a $173.570 millones.

Entre otros rubros, la provincia destinó $951 millones para medicamentos oncológicos, tras el rechazo del 56,6 % de las solicitudes por parte de Nación, y $2.260 millones para tratamientos inmunosupresores de pacientes trasplantados, debido a una reducción del 40 % en los envíos nacionales. Además, se invirtieron $2.800 millones en insumos de salud sexual y reproductiva, ante la falta total de preservativos, anticonceptivos inyectables y test de embarazo enviados por el Gobierno nacional.

Finalmente, Ciancio subrayó que la provincia implementará un nuevo sistema logístico de distribución que permitirá optimizar tiempos de entrega y garantizar el acceso equitativo a los medicamentos en toda la red de salud pública. “Con eficiencia y decisión sostenemos una política clave: que los medicamentos lleguen a tiempo y sin corrupción”, concluyó la ministra.