La detención de Héctor Argentino Gallardo, conocido como el “Patrón”, fue presentada este miércoles como el resultado de una investigación sostenida y del trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.

El operativo se concretó en la tarde del martes en Puerto Madryn, luego de meses de seguimiento. Así lo informaron en conferencia de prensa el Fiscal Regional de Rafaela, Carlos Vottero; el Director Provincial de Investigaciones Criminales, Rolando Galfrascoli; la Directora General de la PDI, Eva Cainelli; la Coordinadora de la PDI, Alejandra Carrizo; y el comisario supervisor Martín Gianni.



Gallardo permanecía prófugo desde 2022, cuando se ordenó su detención en el marco de una causa por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y amenazas coactivas agravadas por un hecho ocurrido el 23 de abril de ese año en Frontera, cuya víctima fue Carlos Cabrera.

Cambios de apariencia y fuga por varias provincias

Las autoridades remarcaron que la captura no fue casual. Según detalló Gianni, la investigación permitió reconstruir los movimientos del fugitivo a lo largo de distintos puntos del país. Para evadir a la Justicia, Gallardo utilizó una identidad falsa, documentación adulterada y modificaciones en su fisonomía, incluidos tatuajes tapados, tintura y cambios de corte de cabello.

El recorrido del “Patrón” incluyó zonas del sur de Buenos Aires y Neuquén, hasta su localización final en Chubut. Un tatuaje permitió confirmar su verdadera identidad durante el procedimiento.



Un objetivo prioritario

Gallardo lideraba el denominado “clan Gallardo”, una estructura que, según los investigadores, manejó durante más de una década la distribución de drogas, puntos de venta, lavado de activos y acciones violentas en Frontera (Santa Fe) y San Francisco (Córdoba).

Galfrascoli destacó que el caso tomó relevancia pública por integrar el programa de los 10 prófugos más buscados de la provincia, aunque aclaró que la recompensa no fue determinante. “La detención no fue producto de la casualidad ni del aporte de dinero, sino del trabajo investigativo y la articulación entre fuerzas provinciales y nacionales”, señaló. Con esta captura, ya son ocho los detenidos del listado prioritario.

Próximos pasos judiciales

Vottero explicó que, por la distancia, se iniciará el proceso formal de extradición. Una vez trasladado a la provincia, Gallardo será llevado a audiencia imputativa y de medidas cautelares, donde la Fiscalía solicitará la prisión preventiva por homicidio agravado y amenazas.