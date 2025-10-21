Venado Tuerto: condenado a 6 años y medio por abusar de una adolescente

Un joven de 25 años fue condenado a seis años y medio de prisión efectiva por abusar sexualmente de una adolescente de 13 años en Venado Tuerto, luego de contactarla a través de Instagram. El ataque ocurrió en enero de 2023 y fue denunciado dos meses después por la propia víctima.

El condenado, identificado como Briant Ezequiel Valdez Machuca, oriundo de Goya (Corrientes), trabajaba como changarín y vivía en una pensión en la zona oeste de la ciudad. Según la investigación de la fiscal Mayra Vuletic, el hombre engañó a la menor sobre su edad, la citó en su habitación y allí cometió el abuso.

La denuncia fue presentada el 11 de marzo de 2023 mediante el sistema online IRIS, y tras las pruebas recolectadas, Valdez Machuca fue detenido el 13 de agosto de 2024 en La Paz, Entre Ríos.

En el juicio abreviado, la Defensora Silvia Couselo representó al acusado, quien admitió su responsabilidad. El tribunal lo condenó por grooming y abuso sexual con acceso carnal, valorando su arrepentimiento como atenuante, pero destacando la gravedad del delito.

Este caso reaviva la preocupación por el crecimiento del grooming, una forma de abuso en la que adultos utilizan redes sociales para captar menores con fines sexuales, fenómeno que sigue en aumento en Argentina.