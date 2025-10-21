Venado Tuerto: condenado a 6 años y medio por abusar de una adolescente

Guardia provincial: secuestro de cocaína y dos detenidos
El operativo se realizó sobre la Ruta Nacional 33, a la altura de Amenábar. Los detenidos son oriundos de Rufino.
El hecho ocurrió en 2023, cuando el agresor contactó a la víctima por redes sociales y la citó en una pensión.Policiales 21/10/2025SOFIA ZANOTTI
Un joven de 25 años fue condenado a seis años y medio de prisión efectiva por abusar sexualmente de una adolescente de 13 años en Venado Tuerto, luego de contactarla a través de Instagram. El ataque ocurrió en enero de 2023 y fue denunciado dos meses después por la propia víctima.
El condenado, identificado como Briant Ezequiel Valdez Machuca, oriundo de Goya (Corrientes), trabajaba como changarín y vivía en una pensión en la zona oeste de la ciudad. Según la investigación de la fiscal Mayra Vuletic, el hombre engañó a la menor sobre su edad, la citó en su habitación y allí cometió el abuso.
La denuncia fue presentada el 11 de marzo de 2023 mediante el sistema online IRIS, y tras las pruebas recolectadas, Valdez Machuca fue detenido el 13 de agosto de 2024 en La Paz, Entre Ríos.
En el juicio abreviado, la Defensora Silvia Couselo representó al acusado, quien admitió su responsabilidad. El tribunal lo condenó por grooming y abuso sexual con acceso carnal, valorando su arrepentimiento como atenuante, pero destacando la gravedad del delito.
Este caso reaviva la preocupación por el crecimiento del grooming, una forma de abuso en la que adultos utilizan redes sociales para captar menores con fines sexuales, fenómeno que sigue en aumento en Argentina.
El agresor, Marcos David Feltes (34), recibió una pena de un año y nueve meses de prisión condicional por violar reiteradamente una orden judicial y atacar a su expareja en Venado Tuerto.
El operativo fue realizado por la Guardia Provincial en la Ruta 33. Los detenidos, un hombre y una mujer, llevaban droga y dinero en efectivo.
La PDI Región III realizó un operativo en un domicilio de calle Obispo Rossi, donde secuestraron cocaína, marihuana y teléfonos celulares. Los detenidos quedaron a disposición de la justicia.
Agentes penitenciarios descubrieron un agujero en un muro externo tras escuchar ruidos sospechosos durante la madrugada. Investigan si se trató de un intento de fuga.
Tres camiones protagonizaron accidentes en la madrugada de este viernes en la Ruta Nacional 33, sin heridos pero con importantes daños materiales.
La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria encabezó un acto en Venado Tuerto junto a militantes y referentes de todo el departamento General López, en el tramo final de la campaña.
La exposición combina arte, conciencia y respeto a las distintas culturas. Estará abierta al público durante tres semanas en el Centro Cultural.
El chileno celebró en redes la derrota de la Selección Argentina Sub 20 ante Marruecos en la final del Mundial juvenil y su publicación generó una ola de reacciones.
El Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Villa Cañás realizaron el sorteo de 45 viviendas del barrio ex quinta Sfasciotti, marcando un nuevo avance en materia habitacional para la ciudad.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
Ambos delanteros continúan con molestias físicas y Flick decidió no arriesgarlos antes del Clásico. El técnico confía en tenerlos disponibles ante Real Madrid.
Treces familias cañaseñas recibieron la escritura de su vivienda, un paso clave hacia la seguridad jurídica y la tranquilidad definitiva del hogar.