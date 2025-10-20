Jugadores del Getafe cuestionan la actitud de Vinícius

Raphinha y Ferran seguirán afuera y no jugarán ante Olympiacos
El Real Madrid venció al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez con protagonismo de Vinícius Júnior, quien ingresó en el segundo tiempo y provocó las expulsiones de Allan Romeo Nyom y Álex Sancris. Sin embargo, más allá del resultado, el foco quedó en el comportamiento del brasileño, duramente cuestionado por jugadores del conjunto local.
“Creo que Vinícius debería hacer autocrítica para seguir siendo el buen jugador que es”, expresó el defensor Juan Iglesias en diálogo con la Cadena COPE. “Entró al campo con una actitud y unas formas que no son adecuadas ni respetuosas hacia el rival. Hay límites que no se pueden traspasar”, añadió.
El futbolista también se refirió a la jugada que cambió el rumbo del partido: “Teníamos el encuentro controlado y esa roja lo cambia todo. Me parece una expulsión excesiva. Si hubiera sido al revés, quizá no habría sido roja. Pero son decisiones arbitrales y no podemos hacer nada”.
Por su parte, Unai Elgezabal, capitán del Getafe, respaldó las palabras de su compañero y fue más allá: “Cuando hay una falta de respeto hacia nosotros y hacia la afición, hay que decir basta. Vinícius tiene mucho talento, pero debe transmitir otros valores”.
El delantero brasileño, que asistió a Kylian Mbappé en el único gol del partido, volvió a quedar en el centro de la polémica por su temperamento dentro del campo, un aspecto que sus rivales consideran que debería corregir.
