Raphinha y Ferran seguirán afuera y no jugarán ante Olympiacos

El Barcelona completó este lunes su último entrenamiento antes de recibir al Olympiacos por la Champions League, pero Hansi Flick confirmó que no podrá contar con Raphinha ni Ferran Torres. Ninguno de los dos se ejercitó con el grupo y el cuerpo técnico decidió preservarlos pensando en el duelo del domingo ante el Real Madrid.

“Esperamos que puedan jugar el Clásico. Ferran no tiene nada grave, pero no queremos correr riesgos”, explicó el entrenador alemán en conferencia de prensa. Además, reconoció la importancia de Raphinha: “Lo echo de menos, fue clave la temporada pasada”.

Con las ausencias de Lewandowski, Dani Olmo, Raphinha y Ferran, Flick deberá rearmar el ataque. Entre las opciones, destacó la posibilidad de que Marcus Rashford actúe como centrodelantero o extremo, y que el joven Bardghji tenga minutos desde el arranque o como recambio.

Flick también habló de su vínculo con el club y de cómo su paso por Barcelona lo transformó: “Recuerdo aquel 8-2 con el Bayern; no sonreí ni un segundo. Hoy me emociono más, amo a la gente de aquí y vivo para este club”.

El encuentro ante Olympiacos será clave para el Barça, que busca recuperarse del tropiezo ante PSG y mantenerse firme en la Champions, mientras espera recuperar a sus figuras para el clásico frente al Real Madrid.