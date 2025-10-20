Leao fulminó a Neymar: “Ya no tiene energía ni disciplina”

Emerson Leao, histórico arquero de la selección brasileña y campeón del mundo en México 1970, apuntó con dureza contra Neymar en una entrevista con CNN Brasil. El exentrenador del Santos cuestionó el presente del delantero y su falta de compromiso profesional.

“No sirve de ejemplo para nadie. Le dije hace años que se cuidara porque lo íbamos a necesitar en el Mundial, pero eso es lo único que no hace”, expresó Leao, quien dirigió al Peixe en tres etapas distintas y lo condujo al título de liga en 2002.

El exarquero profundizó en su análisis: “No ha dejado de jugar al fútbol, pero ya no tiene la misma energía porque no está preparado. Por eso sufre tantas lesiones. Ya pasó su mejor momento, su cuerpo no responde como antes y no puede sostener el ritmo de entrenamiento”.

Actualmente, Neymar se recupera de una lesión muscular y se espera su regreso entre mediados de noviembre y principios de diciembre. En lo que va del año, disputó 21 partidos con Santos, marcó seis goles y dio tres asistencias, pero sigue en el centro de las críticas por su estado físico y la irregularidad de su rendimiento.