River ganó, pero sigue sin convencer

River Plate consiguió tres puntos fundamentales al vencer 2-0 a Talleres en el estadio Mario Kempes, en un partido más valioso por el resultado que por el juego. El equipo de Marcelo Gallardo mostró nuevamente una versión opaca, sin claridad en el mediocampo ni solidez defensiva, pero supo aprovechar las pocas chances que generó para quedarse con la victoria.

El gol de Meza, que aseguró el triunfo, trajo algo de alivio en un contexto de irregularidad. Sin embargo, el bajo nivel colectivo mantiene las dudas a pocos días del cruce clave ante Independiente Rivadavia por la Copa Argentina, también en Córdoba.

Gallardo deberá resolver el principal problema del equipo: la zona media. Enzo Pérez intenta recuperar ritmo, Galoppo se perfila como titular y se espera que Nacho Fernández pueda volver al once. Portillo cumplió en la marca, aunque sufre con la distribución, y en ofensiva Driussi y Maxi Salas siguen siendo las cartas más firmes, pese a su flojo rendimiento.

El DT volverá a apelar a su experiencia para encontrar equilibrio en un momento donde el resultado manda más que el juego.