River ganó, pero sigue sin convencer

Raphinha y Ferran seguirán afuera y no jugarán ante Olympiacos
Ambos delanteros continúan con molestias físicas y Flick decidió no arriesgarlos antes del Clásico. El técnico confía en tenerlos disponibles ante Real Madrid.
El Millonario superó a Talleres en Córdoba y logró un triunfo vital en lo numérico, aunque su rendimiento volvió a dejar interrogantes de cara a la definición por Copa Argentina.Deportes19/10/2025GASTON PAROLA
River Plate consiguió tres puntos fundamentales al vencer 2-0 a Talleres en el estadio Mario Kempes, en un partido más valioso por el resultado que por el juego. El equipo de Marcelo Gallardo mostró nuevamente una versión opaca, sin claridad en el mediocampo ni solidez defensiva, pero supo aprovechar las pocas chances que generó para quedarse con la victoria.
El gol de Meza, que aseguró el triunfo, trajo algo de alivio en un contexto de irregularidad. Sin embargo, el bajo nivel colectivo mantiene las dudas a pocos días del cruce clave ante Independiente Rivadavia por la Copa Argentina, también en Córdoba.
Gallardo deberá resolver el principal problema del equipo: la zona media. Enzo Pérez intenta recuperar ritmo, Galoppo se perfila como titular y se espera que Nacho Fernández pueda volver al once. Portillo cumplió en la marca, aunque sufre con la distribución, y en ofensiva Driussi y Maxi Salas siguen siendo las cartas más firmes, pese a su flojo rendimiento.
El DT volverá a apelar a su experiencia para encontrar equilibrio en un momento donde el resultado manda más que el juego.
El astro firmó una extensión que lo vincula al equipo hasta 2028 y refuerza las aspiraciones de Houston de pelear por el título.
El campeonato llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para su 20ª fecha. Franco Colapinto dirá presente junto a Alpine en una cita clave antes del cierre de temporada.
Futbolistas de Primera División detuvieron el juego durante quince segundos en rechazo a la decisión de disputar el Barcelona-Villarreal en Estados Unidos. La AFE exige diálogo y transparencia.
El exarquero y campeón mundial con Brasil criticó duramente al delantero de Santos por su bajo nivel y sus constantes lesiones.
Juan Iglesias y Unai Elgezabal criticaron al brasileño del Real Madrid por su comportamiento durante el triunfo merengue en el Coliseum Alfonso Pérez. “Debe hacer autocrítica y aprender a respetar”, señalaron.
De la estadística goleadora a las joyas perdidas que hoy brillan fuera de Liniers.
El cierre del paso fronterizo por seguridad afectó a más de 3.000 personas. El servicio de cruce por el puerto Chalanas permanecerá suspendido hasta nuevo aviso.
Un grupo comando robó joyas de “valor inestimable” de la colección de la Corona Francesa en el Museo del Louvre. Utilizaron una grúa, actuaron en siete minutos y escaparon en moto.
Ni la intervención del Tesoro de Estados Unidos logró contener la presión sobre el dólar. En plena previa electoral, crece la demanda para atesoramiento y se multiplican las voces que piden un sinceramiento del tipo de cambio.
Con gran participación, la feria volvió a convertirse en un punto de encuentro entre emprendedores, vecinos y autoridades. La diputada Sofía Galnares acompañó la jornada.
El siniestro ocurrió anoche y demandó más de tres horas de trabajo para controlar las llamas. No se registraron heridos.
La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria encabezó un acto en Venado Tuerto junto a militantes y referentes de todo el departamento General López, en el tramo final de la campaña.
Culminó la fase regular del torneo y quedaron confirmados los equipos que pelearán por el título y los que descendieron a la Primera “B”.