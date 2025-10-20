Flamengo venció a Palmeiras pero perdió a Léo Ortiz antes del cruce con Racing

Raphinha y Ferran seguirán afuera y no jugarán ante Olympiacos
Ambos delanteros continúan con molestias físicas y Flick decidió no arriesgarlos antes del Clásico. El técnico confía en tenerlos disponibles ante Real Madrid.
Deportes20/10/2025
A tres días del duelo frente a Racing por la ida de la semifinal de la Copa Libertadores, Flamengo superó 3-2 a Palmeiras en el Maracaná y lo alcanzó en la punta del Brasileirao. Sin embargo, el conjunto dirigido por Filipe Luis recibió una mala noticia: Léo Ortiz, defensor central titular, se retiró lesionado a los 26 minutos del primer tiempo tras un choque con Vitor Roque.
El uruguayo Giorgian De Arrascaeta abrió el marcador a los diez minutos, mientras que Roque empató a los 24. Luego, Jorginho, de penal, y Pedro ampliaron la ventaja para el Fla antes del descanso. Gustavo Gómez descontó para el Verdao en el complemento.
Ortiz, de 29 años, sufrió un golpe en el tobillo y será reemplazado por Danilo, ex jugador de Real Madrid, Manchester City y Juventus. Además, Éverton Cebolinha sigue descartado por una lesión muscular.
Por el lado de Racing, el técnico Gustavo Costas recibió buenas noticias: Juan Nardoni y Facundo Mura ya trabajan a la par del grupo, mientras que Gabriel Rojas será evaluado hasta último momento.
