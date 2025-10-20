Zabiri, el héroe marroquí, eligió entre Messi, Maradona y otras leyendas

Raphinha y Ferran seguirán afuera y no jugarán ante Olympiacos
Ambos delanteros continúan con molestias físicas y Flick decidió no arriesgarlos antes del Clásico. El técnico confía en tenerlos disponibles ante Real Madrid.
Yassir Zabiri, autor del doblete que consagró campeón a Marruecos ante Argentina, sorprendió con su elección al ser consultado sobre el mejor futbolista de la historia.Deportes20/10/2025GASTON PAROLA
Yassir Zabiri fue el gran protagonista de la final del Mundial Sub 20 de Chile. Con sus dos goles, Marruecos venció 2-0 a la Selección Argentina dirigida por Diego Placente y logró un título histórico. Pero el delantero del Famalicão también dio que hablar fuera de la cancha tras participar de un divertido “ping pong” de figuras mundiales.
En la entrevista, que rápidamente se volvió viral, el atacante marroquí fue desafiado a elegir entre grandes leyendas del fútbol como Diego Maradona, Pelé, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Cristiano Ronaldo, Hakim Ziyech y Achraf Hakimi. Sin dudar, Zabiri se inclinó por Lionel Messi, a quien consideró “el mejor de todos los tiempos”.
El joven delantero de 20 años fue elegido como mejor jugador del torneo, tras anotar cinco goles en siete partidos. Además del doblete en la final ante Argentina, marcó frente a España, Brasil y Corea del Sur, siendo determinante en cada fase del certamen.
Zabiri ya había sido subcampeón de la Copa Africana de Naciones Sub 20 y disputó 21 partidos como titular entre 2023 y 2025, con 12 goles. Su consagración en Chile lo posiciona como una de las grandes promesas del fútbol africano. Marruecos celebra a su nuevo héroe mundialista.
