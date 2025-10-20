Sorteo de 45 viviendas en Villa Cañás: un paso más hacia el sueño de la casa propia

Entrega de escrituras a familias de los barrios fonavi y foprovi
Treces familias cañaseñas recibieron la escritura de su vivienda, un paso clave hacia la seguridad jurídica y la tranquilidad definitiva del hogar.
El Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Villa Cañás realizaron el sorteo de 45 viviendas del barrio ex quinta Sfasciotti, marcando un nuevo avance en materia habitacional para la ciudad.
El pasado viernes se llevó a cabo el sorteo de las 45 viviendas ubicadas en el barrio de la ex quinta Sfasciotti, una obra impulsada de manera conjunta entre el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Villa Cañás.
Resultados Sorteo Villa Cañas 3ra. línea Nido.pdf
El acto se desarrolló en el Salón de Bomberos Voluntarios y contó con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro; el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el intendente Norberto Gizzi; el secretario de Vinculación Regional, Roberto Vergé; el director provincial de Vivienda y Urbanismo, Lucas Crivelli; y la senadora del departamento General López, Leticia Di Gregorio. También participaron autoridades provinciales, legisladores, concejales e integrantes del Gabinete Municipal.
Durante el sorteo —realizado por personal de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo y fiscalizado por escribanos públicos— se adjudicaron 15 viviendas bajo la modalidad “Crédito Nido”, cuyos fondos serán reinvertidos en un 50% en la propia ciudad y el resto en programas habitacionales provinciales. Las 30 viviendas restantes se entregarán bajo el sistema convencional.
Resultados Sorteo Villa Cañas Plan 5268.pdf
“Este es un día muy importante para nuestra comunidad, porque significa cumplir el sueño de muchas familias de tener su casa propia. Estas viviendas son el resultado de un trabajo conjunto y sostenido entre el Gobierno Provincial y el Municipio”, expresó el intendente Norberto Gizzi, quien destacó la decisión de la Provincia de seguir impulsando políticas habitacionales en todo el territorio.
“Agradecemos al gobernador Pullaro y a todo su equipo por el acompañamiento. Estas obras generan arraigo, fortalecen el tejido social y promueven el crecimiento de Villa Cañás”, agregó.
Con este nuevo sorteo, el Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad reafirman su compromiso de garantizar el acceso a la vivienda y continuar con el desarrollo urbano de la ciudad.
La modalidad de adjudicación fue la siguiente:
Demanda general: 18 titulares y 18 suplentes.
Discapacidad motriz: 2 titulares y 2 suplentes.
Bomberos voluntarios: 1 titular.
Fuerzas de seguridad (más de 15 años): 3 titulares.
Fuerzas de seguridad (más de 5 años): 3 titulares y 1 suplente.
Otra discapacidad: 1 titular y 2 suplentes.
Demanda general con antigüedad: 2 titulares y 4 suplentes.
Crédito Nido - Línea 3: 15 titulares y 10 suplentes.
