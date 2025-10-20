Independiente, al borde de su peor racha histórica

Independiente atraviesa un momento deportivo crítico. Tras la derrota por 1-0 ante San Martín de San Juan por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, el equipo de Gustavo Quinteros alcanzó 15 partidos consecutivos sin triunfos, quedando a apenas dos de igualar la racha negativa de 2012, aquella que terminó con el histórico descenso del club.

El presente en Avellaneda preocupa. El Rojo todavía no pudo ganar en el Clausura: suma seis empates y seis derrotas, lo que lo ubica entre los peores arranques desde que existen los torneos cortos. Solo cuatro veces en su historia había comenzado un campeonato sin victorias en sus primeras ocho o más fechas.

En el registro general, Independiente ya superó su segunda peor racha (14 partidos sin ganar en 2002) y está muy cerca de igualar la del 2012 (17 sin triunfos, con nueve empates y ocho caídas). Quinteros, cuestionado por los resultados, reconoció que está “en deuda con la gente” y que el equipo necesita un golpe anímico urgente.

El próximo compromiso será ante Platense, en Avellaneda. Allí, el Rojo buscará romper una sequía que ya encendió todas las alarmas en el mundo Independiente.