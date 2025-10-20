Rompió la perimetral y golpeó a su expareja frente a su hija: fue condenado

La Justicia de Venado Tuerto condenó a Marcos David Feltes, de 34 años, a un año y nueve meses de prisión condicional, tras comprobarse que rompió una perimetral y agredió físicamente a su expareja (L.M.) en dos oportunidades, una de ellas frente a su hija de 11 años.

El fallo se dictó mediante un procedimiento abreviado, solicitado por la fiscal Florencia Schiappa Pietra, del Ministerio Público de la Acusación, y la defensora pública Silvia Couselo, en representación del imputado.

Los hechos

El primer episodio ocurrió el 24 de junio de 2025, cuando Feltes violó la orden de restricción emitida por el Juzgado de Familia de Venado Tuerto y se presentó en el domicilio de la víctima, en calle Libertad al 900. Al no encontrarla, la esperó en la escuela N°1262, donde asiste su hija, para insistir en retomar la relación.

El segundo ataque se produjo el 19 de julio de 2025, cuando ingresó sin autorización a la vivienda de la mujer, en calle San Martín al 2400. Tras una discusión, la arrojó sobre la cama y la golpeó en el rostro, provocándole una contusión y derrame ocular. Luego intentó impedir que la hija de ambos llamara a la policía y volvió a agredir a la mujer para evitar que pidiera ayuda.

Ambos hechos se produjeron en violación a la orden judicial que le prohibía acercarse a menos de 200 metros por un período de 180 días.

La condena y las condiciones

La Justicia impuso a Feltes una pena no efectiva, pero con siete pautas de conducta obligatorias durante tres años:

Fijar y mantener residencia en Falucho al 1700, notificando cualquier cambio.

Someterse al control de la Dirección Provincial de Asistencia y Control Post Penitenciario.

Abstenerse del consumo de drogas y abuso de alcohol.

Prohibición total de contacto con su expareja, sus hijos y entorno familiar.

Prohibición de portar armas de fuego y armas blancas.

Mantener buena conducta y no cometer nuevos delitos.

Asistir a consulta psicológica y acreditar los tratamientos que se indiquen.