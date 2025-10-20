Donald Trump y una frase que sacudió al Gobierno: “Los argentinos están muriendo, los ayudaré comprando carne”

A bordo del avión presidencial Air Force One, Donald Trump volvió a sorprender con declaraciones que causaron impacto político y económico en la Argentina. El mandatario estadounidense confirmó que su gobierno evalúa volver a comprar carne vacuna argentina, un gesto que sería clave para el ingreso de divisas y el alivio del sector agropecuario.

Sin embargo, el anuncio vino acompañado de una frase que resonó en todo el continente. “Están muriendo. ¿De acuerdo? Están muriendo”, lanzó Trump en referencia a la situación del país. “Argentina está luchando por su vida. No tienen dinero, no tienen nada, están luchando muy duro para sobrevivir. Si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre... me agrada el presidente de Argentina. Creo que está tratando de hacer lo mejor que puede”, añadió.

El jefe de Estado norteamericano también hizo referencia a un posible paquete de ayuda financiera de 40.000 millones de dólares y no ocultó las tensiones internas que genera esa decisión: “Nosotros rescatamos a Argentina por 40.000 millones, ellos le venden soja a China, nuestros agricultores no obtienen nada y van a la quiebra por sus políticas arancelarias”.

Las palabras de Trump, reproducidas por la agencia Noticias Argentinas, dejaron al descubierto una mezcla de elogios a Javier Milei y críticas a la economía argentina. La reapertura del mercado estadounidense representaría un impulso histórico para el campo, aunque la descripción del país como un territorio “en agonía” generó malestar en sectores políticos y empresariales.