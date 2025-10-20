Donald Trump y una frase que sacudió al Gobierno: “Los argentinos están muriendo, los ayudaré comprando carne”

Adorni le restó importancia a las declaraciones de Trump sobre Argentina
El vocero presidencial aseguró que el país atraviesa un momento difícil, pero negó que esté “muriendo”, como dijo el mandatario estadounidense.
El presidente de Estados Unidos anunció que analiza reabrir el mercado para la carne argentina, pero describió al país con dureza. “Me agrada Milei, está haciendo lo mejor que puede”, dijo.Política 20/10/2025LORENA ACOSTA
A bordo del avión presidencial Air Force One, Donald Trump volvió a sorprender con declaraciones que causaron impacto político y económico en la Argentina. El mandatario estadounidense confirmó que su gobierno evalúa volver a comprar carne vacuna argentina, un gesto que sería clave para el ingreso de divisas y el alivio del sector agropecuario.
Sin embargo, el anuncio vino acompañado de una frase que resonó en todo el continente. “Están muriendo. ¿De acuerdo? Están muriendo”, lanzó Trump en referencia a la situación del país. “Argentina está luchando por su vida. No tienen dinero, no tienen nada, están luchando muy duro para sobrevivir. Si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre... me agrada el presidente de Argentina. Creo que está tratando de hacer lo mejor que puede”, añadió.
El jefe de Estado norteamericano también hizo referencia a un posible paquete de ayuda financiera de 40.000 millones de dólares y no ocultó las tensiones internas que genera esa decisión: “Nosotros rescatamos a Argentina por 40.000 millones, ellos le venden soja a China, nuestros agricultores no obtienen nada y van a la quiebra por sus políticas arancelarias”.
Las palabras de Trump, reproducidas por la agencia Noticias Argentinas, dejaron al descubierto una mezcla de elogios a Javier Milei y críticas a la economía argentina. La reapertura del mercado estadounidense representaría un impulso histórico para el campo, aunque la descripción del país como un territorio “en agonía” generó malestar en sectores políticos y empresariales.
