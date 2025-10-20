Muestra de arte por Octubre Rosa y Diversidad Cultural

La Municipalidad de Villa Cañás inauguró este domingo una muestra artística que une dos fechas significativas: el Octubre Rosa, mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, y el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

La propuesta fue organizada por la Dirección de Cultura y reunió a artistas locales con diversas expresiones como pintura, dibujo, fotografía, escultura y objetos temáticos.



Entre los expositores se destacó Mariana Castro como artista invitada, junto a otros exponentes locales que dieron vida a una jornada donde el arte fue vehículo de reflexión y encuentro.

La música también tuvo su espacio con la presentación de Breda Miguel y Alejo Fernández, quienes interpretaron la emblemática Zamba para no morir.



Desde el Municipio agradecieron la participación de los artistas y vecinos que se sumaron a esta iniciativa, destacando la importancia de generar espacios para la expresión y la conciencia social a través del arte.

La muestra permanecerá abierta durante tres semanas en el Centro Cultural, de lunes a viernes, de 8 a 12 horas.

🔗 Más información en: muvc.gob.ar/noticia.php?id=717