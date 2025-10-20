Muestra de arte por Octubre Rosa y Diversidad Cultural

Entrega de escrituras a familias de los barrios fonavi y foprovi
Treces familias cañaseñas recibieron la escritura de su vivienda, un paso clave hacia la seguridad jurídica y la tranquilidad definitiva del hogar.
La exposición combina arte, conciencia y respeto a las distintas culturas. Estará abierta al público durante tres semanas en el Centro Cultural.Villa Cañás20/10/2025SOFIA ZANOTTI
La Municipalidad de Villa Cañás inauguró este domingo una muestra artística que une dos fechas significativas: el Octubre Rosa, mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, y el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
La propuesta fue organizada por la Dirección de Cultura y reunió a artistas locales con diversas expresiones como pintura, dibujo, fotografía, escultura y objetos temáticos.
Entre los expositores se destacó Mariana Castro como artista invitada, junto a otros exponentes locales que dieron vida a una jornada donde el arte fue vehículo de reflexión y encuentro.
La música también tuvo su espacio con la presentación de Breda Miguel y Alejo Fernández, quienes interpretaron la emblemática Zamba para no morir.
Desde el Municipio agradecieron la participación de los artistas y vecinos que se sumaron a esta iniciativa, destacando la importancia de generar espacios para la expresión y la conciencia social a través del arte.
La muestra permanecerá abierta durante tres semanas en el Centro Cultural, de lunes a viernes, de 8 a 12 horas.
🔗 Más información en: muvc.gob.ar/noticia.php?id=717
El Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Villa Cañás realizaron el sorteo de 45 viviendas del barrio ex quinta Sfasciotti, marcando un nuevo avance en materia habitacional para la ciudad.
La Municipalidad de Villa Cañás recuerda que sigue la reducción de calzada en la Ruta Provincial N°94 por la construcción de dársenas.
El siniestro ocurrió anoche y demandó más de tres horas de trabajo para controlar las llamas. No se registraron heridos.
El acto se realizó en el Salón de Bomberos Voluntarios y contó con autoridades provinciales y locales. Las casas pertenecen al barrio ex quinta Sfasciotti.
El encuentro “El pasado bajo nuestros pies” invita a descubrir los hallazgos arqueológicos y paleontológicos del territorio local, con muestras y proyecciones en el Centro Cultural.
Con gran participación, la feria volvió a convertirse en un punto de encuentro entre emprendedores, vecinos y autoridades. La diputada Sofía Galnares acompañó la jornada.
