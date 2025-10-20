Continúan los trabajos y la reducción de calzada en Ruta 94

Entrega de escrituras a familias de los barrios fonavi y foprovi
Treces familias cañaseñas recibieron la escritura de su vivienda, un paso clave hacia la seguridad jurídica y la tranquilidad definitiva del hogar.
La Municipalidad de Villa Cañás recuerda que sigue la reducción de calzada en la Ruta Provincial N°94 por la construcción de dársenas.
La Municipalidad de Villa Cañás informa que continúa la reducción de calzada sobre la Ruta Provincial N°94, debido a las obras de construcción de dársenas en las intersecciones con avenida 59 y avenida 64.
Desde el municipio solicitan a los conductores circular con precaución, respetar la señalización dispuesta y atender las indicaciones del personal de obra, con el objetivo de evitar inconvenientes y garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.
Las tareas forman parte del plan de mejora en la infraestructura vial que se viene ejecutando en distintos puntos de la ciudad, con el propósito de ordenar el tránsito y brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas.
El Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Villa Cañás realizaron el sorteo de 45 viviendas del barrio ex quinta Sfasciotti, marcando un nuevo avance en materia habitacional para la ciudad.
La exposición combina arte, conciencia y respeto a las distintas culturas. Estará abierta al público durante tres semanas en el Centro Cultural.
El siniestro ocurrió anoche y demandó más de tres horas de trabajo para controlar las llamas. No se registraron heridos.
El acto se realizó en el Salón de Bomberos Voluntarios y contó con autoridades provinciales y locales. Las casas pertenecen al barrio ex quinta Sfasciotti.
El encuentro “El pasado bajo nuestros pies” invita a descubrir los hallazgos arqueológicos y paleontológicos del territorio local, con muestras y proyecciones en el Centro Cultural.
De la estadística goleadora a las joyas perdidas que hoy brillan fuera de Liniers.
El cierre del paso fronterizo por seguridad afectó a más de 3.000 personas. El servicio de cruce por el puerto Chalanas permanecerá suspendido hasta nuevo aviso.
Un grupo comando robó joyas de “valor inestimable” de la colección de la Corona Francesa en el Museo del Louvre. Utilizaron una grúa, actuaron en siete minutos y escaparon en moto.
Ni la intervención del Tesoro de Estados Unidos logró contener la presión sobre el dólar. En plena previa electoral, crece la demanda para atesoramiento y se multiplican las voces que piden un sinceramiento del tipo de cambio.
Con gran participación, la feria volvió a convertirse en un punto de encuentro entre emprendedores, vecinos y autoridades. La diputada Sofía Galnares acompañó la jornada.
La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria encabezó un acto en Venado Tuerto junto a militantes y referentes de todo el departamento General López, en el tramo final de la campaña.
Culminó la fase regular del torneo y quedaron confirmados los equipos que pelearán por el título y los que descendieron a la Primera “B”.