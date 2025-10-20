Continúan los trabajos y la reducción de calzada en Ruta 94

La Municipalidad de Villa Cañás informa que continúa la reducción de calzada sobre la Ruta Provincial N°94, debido a las obras de construcción de dársenas en las intersecciones con avenida 59 y avenida 64.



Desde el municipio solicitan a los conductores circular con precaución, respetar la señalización dispuesta y atender las indicaciones del personal de obra, con el objetivo de evitar inconvenientes y garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Las tareas forman parte del plan de mejora en la infraestructura vial que se viene ejecutando en distintos puntos de la ciudad, con el propósito de ordenar el tránsito y brindar mayor seguridad a peatones y automovilistas.