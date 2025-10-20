Incendio en un criadero de porcinos movilizó a los Bomberos de Villa Cañás

Un incendio de importantes dimensiones afectó anoche a un criadero de porcinos en Villa Cañás. El hecho ocurrió alrededor de las 20:45 horas, cuando el propietario del establecimiento alertó a los Bomberos Voluntarios sobre el fuego que se había desatado en una de las instalaciones.

Al arribar al lugar, el personal constató que el incendio estaba totalmente generalizado, por lo que se inició de inmediato un intenso operativo de extinción y enfriamiento del área afectada. Las tareas se extendieron durante aproximadamente tres horas, hasta lograr controlar por completo el siniestro y garantizar que la zona quedara en condiciones seguras.

Una vez finalizadas las labores, las dotaciones regresaron al cuartel, donde realizaron las tareas habituales de limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de los vehículos.

Desde la institución destacaron la rápida respuesta del equipo y agradecieron la colaboración de los vecinos en el lugar.

📍 Departamento de Prensa y Difusión – Bomberos Voluntarios de Villa Cañás