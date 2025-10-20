Incendio en un criadero de porcinos movilizó a los Bomberos de Villa Cañás

Entrega de escrituras a familias de los barrios fonavi y foprovi
Treces familias cañaseñas recibieron la escritura de su vivienda, un paso clave hacia la seguridad jurídica y la tranquilidad definitiva del hogar.
El siniestro ocurrió anoche y demandó más de tres horas de trabajo para controlar las llamas. No se registraron heridos.Villa Cañás20/10/2025SOFIA ZANOTTI
Un incendio de importantes dimensiones afectó anoche a un criadero de porcinos en Villa Cañás. El hecho ocurrió alrededor de las 20:45 horas, cuando el propietario del establecimiento alertó a los Bomberos Voluntarios sobre el fuego que se había desatado en una de las instalaciones.
Al arribar al lugar, el personal constató que el incendio estaba totalmente generalizado, por lo que se inició de inmediato un intenso operativo de extinción y enfriamiento del área afectada. Las tareas se extendieron durante aproximadamente tres horas, hasta lograr controlar por completo el siniestro y garantizar que la zona quedara en condiciones seguras.
Una vez finalizadas las labores, las dotaciones regresaron al cuartel, donde realizaron las tareas habituales de limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de los vehículos.
Desde la institución destacaron la rápida respuesta del equipo y agradecieron la colaboración de los vecinos en el lugar.
📍 Departamento de Prensa y Difusión – Bomberos Voluntarios de Villa Cañás
Treces familias cañaseñas recibieron la escritura de su vivienda, un paso clave hacia la seguridad jurídica y la tranquilidad definitiva del hogar.
El Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de Villa Cañás realizaron el sorteo de 45 viviendas del barrio ex quinta Sfasciotti, marcando un nuevo avance en materia habitacional para la ciudad.
La exposición combina arte, conciencia y respeto a las distintas culturas. Estará abierta al público durante tres semanas en el Centro Cultural.
La Municipalidad de Villa Cañás recuerda que sigue la reducción de calzada en la Ruta Provincial N°94 por la construcción de dársenas.
El acto se realizó en el Salón de Bomberos Voluntarios y contó con autoridades provinciales y locales. Las casas pertenecen al barrio ex quinta Sfasciotti.
El encuentro “El pasado bajo nuestros pies” invita a descubrir los hallazgos arqueológicos y paleontológicos del territorio local, con muestras y proyecciones en el Centro Cultural.
De la estadística goleadora a las joyas perdidas que hoy brillan fuera de Liniers.
El cierre del paso fronterizo por seguridad afectó a más de 3.000 personas. El servicio de cruce por el puerto Chalanas permanecerá suspendido hasta nuevo aviso.
Un grupo comando robó joyas de “valor inestimable” de la colección de la Corona Francesa en el Museo del Louvre. Utilizaron una grúa, actuaron en siete minutos y escaparon en moto.
Ni la intervención del Tesoro de Estados Unidos logró contener la presión sobre el dólar. En plena previa electoral, crece la demanda para atesoramiento y se multiplican las voces que piden un sinceramiento del tipo de cambio.
Con gran participación, la feria volvió a convertirse en un punto de encuentro entre emprendedores, vecinos y autoridades. La diputada Sofía Galnares acompañó la jornada.
El siniestro ocurrió anoche y demandó más de tres horas de trabajo para controlar las llamas. No se registraron heridos.
La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria encabezó un acto en Venado Tuerto junto a militantes y referentes de todo el departamento General López, en el tramo final de la campaña.
Culminó la fase regular del torneo y quedaron confirmados los equipos que pelearán por el título y los que descendieron a la Primera “B”.