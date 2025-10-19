Nueva edición de “Manos Emprendedoras” reunió a vecinos y proyectos locales en Elortondo

Elortondo vivió una nueva edición de la feria “Manos Emprendedoras”, una propuesta que ya se consolidó como un clásico en la localidad. Durante la tarde, vecinos y visitantes pudieron recorrer los stands, conocer nuevas propuestas y disfrutar de un espacio pensado para compartir, aprender y fortalecer el trabajo local.

El evento reunió a decenas de emprendedores que, con creatividad y esfuerzo, exhibieron sus productos y servicios en un clima de comunidad y colaboración.

La actividad contó con la presencia de la diputada Sofía Galnares, quien acompañó a los emprendedores y destacó la importancia de estos espacios que promueven la producción local y el desarrollo regional.

Desde la organización agradecieron la participación de todos los que se acercaron y reafirmaron el compromiso de seguir impulsando este tipo de encuentros que fomentan el trabajo, la identidad y la economía social de Elortondo.