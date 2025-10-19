Nueva edición de “Manos Emprendedoras” reunió a vecinos y proyectos locales en Elortondo

125 años de historia y orgullo en Wheelwright
La localidad celebró su aniversario con la Jura de la Constitución provincial y la inauguración de la Plaza San Martín.
Con gran participación, la feria volvió a convertirse en un punto de encuentro entre emprendedores, vecinos y autoridades. La diputada Sofía Galnares acompañó la jornada.Regionales19/10/2025SOFIA ZANOTTI
Elortondo vivió una nueva edición de la feria “Manos Emprendedoras”, una propuesta que ya se consolidó como un clásico en la localidad. Durante la tarde, vecinos y visitantes pudieron recorrer los stands, conocer nuevas propuestas y disfrutar de un espacio pensado para compartir, aprender y fortalecer el trabajo local.
El evento reunió a decenas de emprendedores que, con creatividad y esfuerzo, exhibieron sus productos y servicios en un clima de comunidad y colaboración.
La actividad contó con la presencia de la diputada Sofía Galnares, quien acompañó a los emprendedores y destacó la importancia de estos espacios que promueven la producción local y el desarrollo regional.
Desde la organización agradecieron la participación de todos los que se acercaron y reafirmaron el compromiso de seguir impulsando este tipo de encuentros que fomentan el trabajo, la identidad y la economía social de Elortondo.
La localidad celebró su aniversario con la Jura de la Constitución provincial y la inauguración de la Plaza San Martín.
Las tareas se realizan con fondos comunales en calles Sargento Cabral y Colón, reflejando una gestión responsable y comprometida con los vecinos.
A ocho meses del vuelo inaugural, los vuelos entre Buenos Aires y Venado Tuerto se encuentran interrumpidos y sin fecha confirmada de regreso.
Una imagen captada durante la tormenta del domingo generó curiosidad y debate entre los vecinos. Algunos aseguran que se trata de un OVNI; otros, de un simple reflejo.
El siniestro ocurrió en jurisdicción de San Eduardo. Las tres personas involucradas fueron trasladadas al Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto.
Investigadores encontraron restos óseos humanos en el área del antiguo fuerte virreinal de Melincué, construido hacia 1777. Los materiales serán analizados en el Museo de Elortondo.
El Gran Premio de Austin será la 19ª cita del calendario 2025 de Fórmula 1.
De la estadística goleadora a las joyas perdidas que hoy brillan fuera de Liniers.
La PDI Región III realizó un operativo en un domicilio de calle Obispo Rossi, donde secuestraron cocaína, marihuana y teléfonos celulares. Los detenidos quedaron a disposición de la justicia.
El Presidente aseguró que evitó una catástrofe social y económica, dijo haber sacado a 12 millones de personas de la pobreza y prometió inflación cero en 2026.
El acto se realizó en el Salón de Bomberos Voluntarios y contó con autoridades provinciales y locales. Las casas pertenecen al barrio ex quinta Sfasciotti.
La localidad celebró su aniversario con la Jura de la Constitución provincial y la inauguración de la Plaza San Martín.
Un grupo comando robó joyas de “valor inestimable” de la colección de la Corona Francesa en el Museo del Louvre. Utilizaron una grúa, actuaron en siete minutos y escaparon en moto.
Ni la intervención del Tesoro de Estados Unidos logró contener la presión sobre el dólar. En plena previa electoral, crece la demanda para atesoramiento y se multiplican las voces que piden un sinceramiento del tipo de cambio.