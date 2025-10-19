Nueva edición de “Manos Emprendedoras” reunió a vecinos y proyectos locales en Elortondo

Con gran participación, la feria volvió a convertirse en un punto de encuentro entre emprendedores, vecinos y autoridades. La diputada Sofía Galnares acompañó la jornada.

Elortondo vivió una nueva edición de la feria “Manos Emprendedoras”, una propuesta que ya se consolidó como un clásico en la localidad. Durante la tarde, vecinos y visitantes pudieron recorrer los stands, conocer nuevas propuestas y disfrutar de un espacio pensado para compartir, aprender y fortalecer el trabajo local.

El evento reunió a decenas de emprendedores que, con creatividad y esfuerzo, exhibieron sus productos y servicios en un clima de comunidad y colaboración.

La actividad contó con la presencia de la diputada Sofía Galnares, quien acompañó a los emprendedores y destacó la importancia de estos espacios que promueven la producción local y el desarrollo regional.

Desde la organización agradecieron la participación de todos los que se acercaron y reafirmaron el compromiso de seguir impulsando este tipo de encuentros que fomentan el trabajo, la identidad y la economía social de Elortondo.

