Milei: “Si no asumía, la pobreza hubiera trepado al 95%”

El presidente Javier Milei afirmó que, de no haber llegado al poder, la pobreza en Argentina habría escalado “hasta el 90 o 95%”, lo que —según él— habría convertido al país en el más pobre del mundo. Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con el periodista Gabriel Anello, donde el mandatario defendió con fuerza su gestión y volvió a apuntar contra el kirchnerismo.

“Cuando nosotros llegamos, la pobreza estaba en 57% y hubiera trepado hasta 90 o 95% con lo que nos dejaron plantados. Sacamos a 12 millones de personas de la pobreza”, aseguró Milei. En la misma línea, indicó que la inflación, actualmente en torno al 30% anual, “para mitad del año que viene no va a haber más”.

De acuerdo con el mandatario, la pobreza hoy se ubicaría cerca del 30%, cifra similar a la estimada por la Universidad Di Tella entre abril y septiembre de este año. Además, destacó que su administración logró reducir la indigencia y estabilizar la economía tras un escenario que calificó como “apocalíptico”.

Si el índice hubiera alcanzado el 95%, la Argentina habría superado ampliamente a los países más pobres del mundo. Según el Banco Mundial, las tasas más elevadas se registran en Sudán del Sur (más del 80%), Burundi (75%), República Centroafricana (70%), Somalia (70%) y República Democrática del Congo (más del 60%).

Milei también aprovechó para cuestionar a sus opositores, a quienes acusó de “endeudar y empobrecer” al país. Aseguró que desde la llegada del kirchnerismo al poder “el 83% de la deuda tomada fue bajo sus gobiernos”, y destacó que su gestión ya canceló “50.000 millones de dólares”.

Finalmente, reivindicó los resultados de sus políticas en seguridad y economía: “Los piquetes bajaron de 9.000 por año a cero, y logramos récords de incautación de drogas”.