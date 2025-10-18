Venado Tuerto: desarticularon un punto de venta de drogas y detuvieron a dos personas

La PDI Región III realizó un operativo en un domicilio de calle Obispo Rossi, donde secuestraron cocaína, marihuana y teléfonos celulares. Los detenidos quedaron a disposición de la justicia.

La División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) – Región III, con asiento en Venado Tuerto, llevó adelante este viernes 17 de octubre un allanamiento judicial que permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes y detener a dos personas.
El procedimiento, ordenado por el Ministerio Público de la Acusación – Fiscalía Regional N° 3, bajo la dirección del fiscal Iván Raposo, se realizó en una vivienda ubicada en calle Obispo Rossi. Participaron además el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la U.R. IV Casilda, el Comando Radioeléctrico local y testigos hábiles, garantizando la transparencia de la medida.566513658_18064686620377787_6177913749293476415_n

La investigación se inició en agosto y permitió reunir pruebas suficientes sobre la actividad de comercialización de drogas en el lugar. Durante el operativo se secuestraron más de 100 gramos de cocaína y varios envoltorios de marihuana listos para su venta, además de teléfonos celulares relacionados con la causa.
Los dos detenidos fueron trasladados a la Comisaría 12° para la formación de causa correspondiente. Desde la PDI Región III destacaron el trabajo conjunto con la justicia y las autoridades provinciales, en línea con la política de seguridad impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Leonel Chiarella, orientada a mantener una presencia activa del Estado y combatir el narcotráfico en la región.

