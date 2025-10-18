Milei busca construir una “nueva mayoría” con el PRO y gobernadores cautelosos

El presidente Javier Milei enfrenta el desafío de ampliar su base política con la creación de una “nueva mayoría” que le permita sostener su programa de reformas estructurales en el Congreso. La estrategia incluye el acercamiento al PRO, liderado por Mauricio Macri, y la búsqueda de acuerdos con gobernadores, aunque estos últimos se mantienen prudentes y reclaman señales de apertura desde la Casa Rosada.



En los últimos días, Milei mantuvo reuniones con Macri en la Quinta de Olivos, donde ambos delinearon una hoja de ruta para coordinar acciones entre La Libertad Avanza y el PRO. El expresidente también publicó mensajes en redes sociales apoyando al Gobierno y planteando la necesidad de “construir una nueva mayoría reformista” para avanzar en el Congreso.

Por su parte, referentes del PRO como Cristian Ritondo señalaron que el oficialismo necesita “pasar a la ofensiva” y consolidar acuerdos legislativos que garanticen gobernabilidad. En paralelo, asesores como Santiago Caputo y funcionarios con vínculo en Washington trabajan para generar confianza entre los inversores estadounidenses, que condicionan su apoyo a una mayor estabilidad política y jurídica.



Los gobernadores, en cambio, adoptan un tono más reservado. Aunque algunos admiten estar dispuestos a acompañar las reformas si se presentan “con racionalidad”, insisten en que el diálogo con la Nación sigue siendo limitado y que la situación económica “aún no muestra signos de crecimiento”.

La apuesta del Gobierno libertario es clara: tras las elecciones del 26 de octubre, Milei busca consolidar una alianza política que le permita aprobar su agenda económica, sin depender exclusivamente de los votos propios.