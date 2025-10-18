Milei busca construir una “nueva mayoría” con el PRO y gobernadores cautelosos

El Gobierno habilitó la inscripción remota de autos nuevos
La medida, publicada en el Boletín Oficial, permite patentar vehículos nacionales e importados de forma virtual a través del nuevo Registro Único Virtual (RUV).
El presidente argentino intenta sumar apoyo político para avanzar con reformas tributaria y laboral tras las elecciones de octubre. Macri respalda la idea, pero los mandatarios provinciales piden diálogo.Política 18/10/2025SOFIA ZANOTTI
El presidente Javier Milei enfrenta el desafío de ampliar su base política con la creación de una “nueva mayoría” que le permita sostener su programa de reformas estructurales en el Congreso. La estrategia incluye el acercamiento al PRO, liderado por Mauricio Macri, y la búsqueda de acuerdos con gobernadores, aunque estos últimos se mantienen prudentes y reclaman señales de apertura desde la Casa Rosada.
En los últimos días, Milei mantuvo reuniones con Macri en la Quinta de Olivos, donde ambos delinearon una hoja de ruta para coordinar acciones entre La Libertad Avanza y el PRO. El expresidente también publicó mensajes en redes sociales apoyando al Gobierno y planteando la necesidad de “construir una nueva mayoría reformista” para avanzar en el Congreso.
Por su parte, referentes del PRO como Cristian Ritondo señalaron que el oficialismo necesita “pasar a la ofensiva” y consolidar acuerdos legislativos que garanticen gobernabilidad. En paralelo, asesores como Santiago Caputo y funcionarios con vínculo en Washington trabajan para generar confianza entre los inversores estadounidenses, que condicionan su apoyo a una mayor estabilidad política y jurídica.
Los gobernadores, en cambio, adoptan un tono más reservado. Aunque algunos admiten estar dispuestos a acompañar las reformas si se presentan “con racionalidad”, insisten en que el diálogo con la Nación sigue siendo limitado y que la situación económica “aún no muestra signos de crecimiento”.
La apuesta del Gobierno libertario es clara: tras las elecciones del 26 de octubre, Milei busca consolidar una alianza política que le permita aprobar su agenda económica, sin depender exclusivamente de los votos propios.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, permite patentar vehículos nacionales e importados de forma virtual a través del nuevo Registro Único Virtual (RUV).
El Presidente aseguró que su meta es eliminar la inflación en 2026 y adelantó reformas laborales y tributarias.
El presidente dijo que su principal asesor podría tener “una función central” tras las elecciones del 26 de octubre y pronosticó “inflación cero” para agosto de 2026.
El Gobierno nacional sellará un convenio con el FBI para fortalecer la prevención de posibles ataques. El acuerdo se concretará mañana en Washington.
El embajador argentino en EE.UU. adelantó que se trata de un entendimiento “importante” y que dará más detalles en las próximas horas.
Milei busca capitalizar el apoyo de Estados Unidos para reforzar su imagen internacional y reactivar a su electorado, aunque en el oficialismo admiten dudas sobre el impacto real en las urnas.
El sorteo se realizará el viernes 17 a las 13 horas en el salón de Bomberos Voluntarios, con la presencia del ministro Lisandro Enrico y el intendente Norberto Gizzi.
Después de nueve años, la legendaria banda de metal alternativo regresa al país para presentarse el 10 de mayo en Parque Sarmiento, con Spiritbox y Seven Hours After Violet como invitados especiales.
El Gran Premio de Austin será la 19ª cita del calendario 2025 de Fórmula 1.
El presidente decidió no realizar el acto final en Córdoba, donde da por perdida la elección, y optó por Rosario. Las encuestas ubican a su candidato tercero en Santa Fe.
Tres camiones protagonizaron accidentes en la madrugada de este viernes en la Ruta Nacional 33, sin heridos pero con importantes daños materiales.
La candidata a diputada nacional de Fuerza Patria cerró en Villa Constitución una serie de Asambleas Ciudadanas realizadas en los 19 departamentos de Santa Fe, donde convocó a recuperar el vínculo con el sector productivo.
La AFA confirmó la nueva fecha del partido postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El encuentro se disputará el lunes 27 en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia.
De la estadística goleadora a las joyas perdidas que hoy brillan fuera de Liniers.