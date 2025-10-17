Detectan un hueco en el paredón de la cárcel de Rosario

Durante la madrugada de este viernes, personal de seguridad del Centro Penitenciario de Rosario detectó un hueco en uno de los paredones externos del complejo ubicado sobre avenida 27 de Febrero al 7800.

El hallazgo se produjo alrededor de las 2.05, luego de que los agentes escucharan golpes similares a martillazos provenientes de la zona perimetral. Al acercarse, constataron la existencia de un orificio de unos 15 centímetros en el muro.

Inmediatamente se dio aviso a un móvil policial, que verificó la situación desde el exterior y colaboró con las actuaciones de rutina. El procedimiento quedó a cargo de la seccional 32ª, que intenta determinar si el agujero fue realizado con fines de fuga o si se trató de un intento frustrado.

Por el momento, no se registraron detenidos ni personas heridas, aunque las autoridades reforzaron la vigilancia en el perímetro del penal.