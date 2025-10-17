Detectan un hueco en el paredón de la cárcel de Rosario

Triple incidente vial en la Ruta 33 a la altura de Firmat
Tres camiones protagonizaron accidentes en la madrugada de este viernes en la Ruta Nacional 33, sin heridos pero con importantes daños materiales.
Durante la madrugada de este viernes, personal de seguridad del Centro Penitenciario de Rosario detectó un hueco en uno de los paredones externos del complejo ubicado sobre avenida 27 de Febrero al 7800.
El hallazgo se produjo alrededor de las 2.05, luego de que los agentes escucharan golpes similares a martillazos provenientes de la zona perimetral. Al acercarse, constataron la existencia de un orificio de unos 15 centímetros en el muro.
Inmediatamente se dio aviso a un móvil policial, que verificó la situación desde el exterior y colaboró con las actuaciones de rutina. El procedimiento quedó a cargo de la seccional 32ª, que intenta determinar si el agujero fue realizado con fines de fuga o si se trató de un intento frustrado.
Por el momento, no se registraron detenidos ni personas heridas, aunque las autoridades reforzaron la vigilancia en el perímetro del penal.
Un hombre de 61 años fue aprehendido luego de efectuar un disparo durante una discusión en una estación de servicio ubicada en el acceso a Rufino. La Policía secuestró un arma calibre .45.
El operativo fue realizado por la Guardia Provincial de Venado Tuerto sobre la Ruta Nacional 33. El vehículo tenía un pedido de secuestro emitido por un Juzgado de Villa Constitución.
Un productor agropecuario denunció el robo y faenamiento de cinco vacunos. Días después, dos terneros fueron encontrados atados y heridos en una cuneta. La investigación continúa sin detenidos.
El juicio se desarrolla en Rufino. La fiscalía solicitó la pena tras la declaración de siete testigos.
Un hombre fue detenido tras intentar asaltar a una persona y provocar daños al momento de su aprehensión. El hecho ocurrió en la madrugada del martes en Lisandro de la Torre e Hipólito Irigoyen.
El sorteo se realizará el viernes 17 a las 13 horas en el salón de Bomberos Voluntarios, con la presencia del ministro Lisandro Enrico y el intendente Norberto Gizzi.
La Justicia notificó al club que tiene cinco días para pagar 4,7 millones de dólares al fondo suizo AIS Investment Fund. Si no cumple, podría declararse su quiebra.
Después de nueve años, la legendaria banda de metal alternativo regresa al país para presentarse el 10 de mayo en Parque Sarmiento, con Spiritbox y Seven Hours After Violet como invitados especiales.
El Gran Premio de Austin será la 19ª cita del calendario 2025 de Fórmula 1.
El presidente decidió no realizar el acto final en Córdoba, donde da por perdida la elección, y optó por Rosario. Las encuestas ubican a su candidato tercero en Santa Fe.
La AFA confirmó la nueva fecha del partido postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El encuentro se disputará el lunes 27 en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia.
De la estadística goleadora a las joyas perdidas que hoy brillan fuera de Liniers.