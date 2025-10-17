Milei: “En agosto del año que viene la inflación va a ser cero”

Milei confirmó que evalúa incorporar a Santiago Caputo al Gabinete
El presidente dijo que su principal asesor podría tener “una función central” tras las elecciones del 26 de octubre y pronosticó “inflación cero” para agosto de 2026.
El presidente Javier Milei afirmó que su objetivo es alcanzar “inflación cero” en agosto de 2026, y sostuvo que ya existe “consenso sobre el rumbo económico del país”. Explicó que el plan avanza tras el ajuste fiscal y monetario, cuyos efectos —según dijo— comenzarán a notarse el próximo año.
“El 30% de inflación me produce asco”, declaró el mandatario, y destacó una reducción en los índices de pobreza e indigencia durante su gestión. Además, anticipó que podría haber cambios en el Gabinete luego de las elecciones legislativas, mencionando a Santiago Caputo como una figura clave en su equipo.
Milei insistió en la necesidad de reformas laborales y tributarias para consolidar el rumbo económico y sostuvo que el país atraviesa “la mitad del camino”. “Esta vez el esfuerzo vale la pena”, concluyó.
El Gobierno nacional sellará un convenio con el FBI para fortalecer la prevención de posibles ataques. El acuerdo se concretará mañana en Washington.
El embajador argentino en EE.UU. adelantó que se trata de un entendimiento “importante” y que dará más detalles en las próximas horas.
Milei busca capitalizar el apoyo de Estados Unidos para reforzar su imagen internacional y reactivar a su electorado, aunque en el oficialismo admiten dudas sobre el impacto real en las urnas.
Desde la oposición calificaron como “extorsión” las declaraciones del presidente de Estados Unidos, quien condicionó la ayuda económica a la Argentina al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
El presidente argentino mantendrá este martes un encuentro con Donald Trump en Washington, tras el respaldo financiero acordado la semana pasada. Buscan avanzar en un nuevo acuerdo comercial.
La Justicia notificó al club que tiene cinco días para pagar 4,7 millones de dólares al fondo suizo AIS Investment Fund. Si no cumple, podría declararse su quiebra.
Cada 16 de octubre se recuerda la importancia de garantizar el derecho a una alimentación saludable, segura y sostenible para todos.
Después de nueve años, la legendaria banda de metal alternativo regresa al país para presentarse el 10 de mayo en Parque Sarmiento, con Spiritbox y Seven Hours After Violet como invitados especiales.
El Gran Premio de Austin será la 19ª cita del calendario 2025 de Fórmula 1.
Una imagen captada durante la tormenta del domingo generó curiosidad y debate entre los vecinos. Algunos aseguran que se trata de un OVNI; otros, de un simple reflejo.
La compañía estatal tomó medidas preventivas tras la falla en el vuelo AR1526 a Córdoba, que debió aterrizar de emergencia en Ezeiza sin heridos. Los motores afectados pertenecen al fabricante CFM.
El conductor de Gran Hermano confirmó su continuidad en Telefe y adelantó que ya trabaja en la nueva edición del reality, que incluirá a famosos.
