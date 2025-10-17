Milei: “En agosto del año que viene la inflación va a ser cero”

El presidente Javier Milei afirmó que su objetivo es alcanzar “inflación cero” en agosto de 2026, y sostuvo que ya existe “consenso sobre el rumbo económico del país”. Explicó que el plan avanza tras el ajuste fiscal y monetario, cuyos efectos —según dijo— comenzarán a notarse el próximo año.

“El 30% de inflación me produce asco”, declaró el mandatario, y destacó una reducción en los índices de pobreza e indigencia durante su gestión. Además, anticipó que podría haber cambios en el Gabinete luego de las elecciones legislativas, mencionando a Santiago Caputo como una figura clave en su equipo.

Milei insistió en la necesidad de reformas laborales y tributarias para consolidar el rumbo económico y sostuvo que el país atraviesa “la mitad del camino”. “Esta vez el esfuerzo vale la pena”, concluyó.