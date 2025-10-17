Rufino: detienen a un conductor armado tras un violento incidente

Triple incidente vial en la Ruta 33 a la altura de Firmat
Tres camiones protagonizaron accidentes en la madrugada de este viernes en la Ruta Nacional 33, sin heridos pero con importantes daños materiales.
Un hombre de 61 años fue aprehendido luego de efectuar un disparo durante una discusión en una estación de servicio ubicada en el acceso a Rufino. La Policía secuestró un arma calibre .45.Policiales 17/10/2025SOFIA ZANOTTI
En horas del mediodía de este jueves, personal policial intervino en un grave hecho ocurrido en inmediaciones de la Ruta Nacional N°33 y Ruta Nacional N°7, acceso a la estación de servicio “Las 40”, en la ciudad de Rufino.
Según las primeras informaciones, dos hombres mantuvieron una fuerte discusión, durante la cual uno de ellos efectuó un disparo de arma de fuego.
De inmediato, personal del Comando Radioeléctrico logró la aprehensión del sospechoso, un hombre de 61 años, oriundo de Intendente Alvear (La Pampa), quien se desplazaba en un camión Mercedes Benz Atego.
Durante la requisa del vehículo, los agentes secuestraron una pistola semiautomática calibre .45 marca Colt, dos cargadores y doce cartuchos, junto con documentación que acreditaba la tenencia y condición de legítimo usuario.
Por orden de la Fiscalía interviniente, se comisionó personal de Criminalística de Venado Tuerto, que realizó el barrido electrónico, la extracción de muestras biológicas y el secuestró de prendas de vestir del imputado. El camión fue trasladado al playón municipal bajo custodia.
El detenido fue trasladado a sede policial, donde quedó imputado por “Portación de arma de fuego, Amenazas calificadas y Abuso de arma”. Las actuaciones continúan bajo la órbita de la Justicia.
