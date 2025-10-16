Avanza la construcción de nuevas dársenas sobre la Ruta 94

La Municipalidad de Villa Cañás inició obras en los accesos por avenidas 59 y 64 para mejorar la seguridad vial y el tránsito.

La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Secretaría de Obras Públicas, puso en marcha la construcción de dos nuevas dársenas sobre la Ruta Provincial N°94.

Una de ellas se ejecuta en la intersección con avenida 64, mientras que la otra se desarrolla en el ingreso por avenida 59. Los trabajos se realizan de manera articulada con la Dirección Provincial de Vialidad, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y optimizar la circulación vehicular en los accesos a la ciudad.

Estas intervenciones forman parte de un plan integral de infraestructura que busca ordenar el tránsito, reducir riesgos y brindar mayor comodidad a quienes transitan por la zona, tanto vecinos como transportistas y visitantes.

