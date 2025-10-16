Avanza la construcción de nuevas dársenas sobre la Ruta 94

Incendio de pastizales en el camino al Balneario Municipal
Bomberos Voluntarios de Villa Cañás trabajaron esta tarde para controlar un foco ígneo en una zona de pastizales.
La Municipalidad de Villa Cañás inició obras en los accesos por avenidas 59 y 64 para mejorar la seguridad vial y el tránsito.Villa Cañás16/10/2025LORENA ACOSTA
La Municipalidad de Villa Cañás, a través de la Secretaría de Obras Públicas, puso en marcha la construcción de dos nuevas dársenas sobre la Ruta Provincial N°94.
Una de ellas se ejecuta en la intersección con avenida 64, mientras que la otra se desarrolla en el ingreso por avenida 59. Los trabajos se realizan de manera articulada con la Dirección Provincial de Vialidad, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y optimizar la circulación vehicular en los accesos a la ciudad.
Estas intervenciones forman parte de un plan integral de infraestructura que busca ordenar el tránsito, reducir riesgos y brindar mayor comodidad a quienes transitan por la zona, tanto vecinos como transportistas y visitantes.
El sorteo se realizará el viernes 17 a las 13 horas en el salón de Bomberos Voluntarios, con la presencia del ministro Lisandro Enrico y el intendente Norberto Gizzi.
El siniestro ocurrió este mediodía en calle 67 entre avenida 50 y calle 48. No hubo heridos.
Se recolectaron más de 13 mil kilos de bidones vacíos en una jornada conjunta entre Campo Limpio y el Municipio.
Ocurrió durante la madrugada en calle 56 entre 53 y 55. No hubo heridos.
La Municipalidad de Villa Cañás invita a una exposición artística que combina la concientización sobre el cáncer de mama y el respeto a las identidades culturales. Será este jueves 16 en el Centro Cultural Municipal.
Cada 16 de octubre se recuerda la importancia de garantizar el derecho a una alimentación saludable, segura y sostenible para todos.
