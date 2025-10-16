Musetti y Cerúndolo, entre las figuras del IEB+ Argentina Open 2026

Fixture completo de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025
La Liga Profesional confirmó los días y horarios de todos los partidos de la jornada 13 del Torneo Clausura, que se jugará entre el viernes 17 y el miércoles 22 de octubre.
El torneo se disputará del 7 al 15 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y contará con Musetti, Cerúndolo, Berrettini, Monfils y Fonseca entre sus protagonistas.Deportes16/10/2025GASTON PAROLA
Con el calendario 2025 llegando a su fin, el circuito ATP ya comienza a palpitar la nueva temporada. En ese marco, el IEB+ Argentina Open 2026 confirmó sus fechas —del 7 al 15 de febrero— y presentó a las principales figuras que dirán presente en el tradicional certamen del Buenos Aires Lawn Tennis Club.
Entre los nombres más destacados aparece el italiano Lorenzo Musetti, actual número 8 del mundo, semifinalista de Roland Garros y finalista en Montecarlo, quien encabezará la lista de participantes. También estará Francisco Cerúndolo, 21° del ranking y mejor argentino ubicado, que buscará revancha tras haber caído en la final de la edición 2025.
El torneo también contará con el debut del italiano Matteo Berrettini, reconocido por su potente servicio y estilo elegante, y con la presencia del francés Gaël Monfils, quien realizará una de sus últimas presentaciones antes del retiro, prometiendo “magia y show” en su despedida del circuito.
Por Sudamérica, regresará João Fonseca, el joven brasileño que en 2025 sorprendió al consagrarse campeón del torneo tras vencer a Cerúndolo en la final. Con apenas 19 años, es considerado una de las grandes promesas del tenis mundial.
Desde la organización aseguraron que esta nueva edición ofrecerá “una mezcla perfecta de talento, carisma y emoción”, manteniendo el atractivo de uno de los eventos más esperados del tenis latinoamericano.
La Scuderia no ganó ninguna carrera en 2025 y vive tensiones entre pilotos, ingenieros y directivos. Hamilton presentó un informe crítico y Leclerc apuntó contra el equipo técnico.
El club brasileño reclama ante el TAS por una deuda de 21 millones de dólares correspondiente al traspaso del argentino.
El Gran Premio de Austin será la 19ª cita del calendario 2025 de Fórmula 1.
La escudería oficializó a George Russell y Kimi Antonelli para la próxima temporada. Solo quedan cuatro asientos libres y Franco Colapinto sigue en carrera por uno de ellos.
El juvenil del Real Madrid es el único argentino entre los 25 nominados al prestigioso premio. Comparte lista con el brasileño Estevão como los únicos sudamericanos.
Después de casi ocho años, las banderas históricas de la barra de River volvieron a flamear en la tribuna Sívori. La dirigencia y la seguridad habilitaron su ingreso en un nuevo capítulo del reacomodamiento de la hinchada.
El mediocampista Saimon Bouabré, figura en los cuartos del Mundial Sub 20, fue obligado por su club saudí a regresar antes de la semifinal ante Marruecos. Francia pierde a uno de sus talentos más prometedores.
Ocurrió durante la madrugada en calle 56 entre 53 y 55. No hubo heridos.
Federico Chingotto y Alejandro Galán se consagraron campeones tras vencer a Coello y Tapia en una final de alto nivel.
El argentino venció a Jenson Brooksby y aseguró su lugar en la Grand Final del Ultimate Tennis Showdown, que se jugará en Londres en diciembre.
Cristiano Ronaldo marcó dos goles históricos, pero el conjunto de Roberto Martínez igualó 2-2 ante Hungría y no pudo asegurar su clasificación a la Copa del Mundo 2026.
El siniestro ocurrió este mediodía en calle 67 entre avenida 50 y calle 48. No hubo heridos.
El sorteo se realizará el viernes 17 a las 13 horas en el salón de Bomberos Voluntarios, con la presencia del ministro Lisandro Enrico y el intendente Norberto Gizzi.