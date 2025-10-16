Musetti y Cerúndolo, entre las figuras del IEB+ Argentina Open 2026

Con el calendario 2025 llegando a su fin, el circuito ATP ya comienza a palpitar la nueva temporada. En ese marco, el IEB+ Argentina Open 2026 confirmó sus fechas —del 7 al 15 de febrero— y presentó a las principales figuras que dirán presente en el tradicional certamen del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Entre los nombres más destacados aparece el italiano Lorenzo Musetti, actual número 8 del mundo, semifinalista de Roland Garros y finalista en Montecarlo, quien encabezará la lista de participantes. También estará Francisco Cerúndolo, 21° del ranking y mejor argentino ubicado, que buscará revancha tras haber caído en la final de la edición 2025.

El torneo también contará con el debut del italiano Matteo Berrettini, reconocido por su potente servicio y estilo elegante, y con la presencia del francés Gaël Monfils, quien realizará una de sus últimas presentaciones antes del retiro, prometiendo “magia y show” en su despedida del circuito.

Por Sudamérica, regresará João Fonseca, el joven brasileño que en 2025 sorprendió al consagrarse campeón del torneo tras vencer a Cerúndolo en la final. Con apenas 19 años, es considerado una de las grandes promesas del tenis mundial.

Desde la organización aseguraron que esta nueva edición ofrecerá “una mezcla perfecta de talento, carisma y emoción”, manteniendo el atractivo de uno de los eventos más esperados del tenis latinoamericano.