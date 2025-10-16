Mastantuono, finalista del Golden Boy 2025

Franco Mastantuono, con apenas 18 años, fue incluido entre los 25 finalistas del Golden Boy 2025, el galardón que entrega la revista italiana Tuttosport al mejor futbolista Sub-21 que actúa en Europa. El mediocampista del Real Madrid, surgido de las inferiores de River Plate, es el único argentino que figura en la lista de este año.

El premio, creado en 2003, reconoce a las grandes promesas del fútbol mundial y ha sido ganado por figuras como Lionel Messi (2005), Sergio Agüero (2007), Kylian Mbappé, Erling Haaland, Pedri y Jude Bellingham. En 2024 el galardón fue para Lamine Yamal, del Barcelona.

Mastantuono, que recientemente fue desafectado de la Selección Argentina por una sobrecarga muscular, se ganó su lugar en el Madrid tras un rápido ascenso desde Núñez al fútbol europeo. Junto al brasileño Estevão, del Palmeiras, son los dos únicos representantes de Sudamérica entre los finalistas.

El ganador será elegido por periodistas de los principales medios deportivos de Europa y anunciado a fines de este año.