San Lorenzo, al borde de la quiebra: qué puede pasar en los próximos días

Fixture completo de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025
La Liga Profesional confirmó los días y horarios de todos los partidos de la jornada 13 del Torneo Clausura, que se jugará entre el viernes 17 y el miércoles 22 de octubre.
La Justicia notificó al club que tiene cinco días para pagar 4,7 millones de dólares al fondo suizo AIS Investment Fund. Si no cumple, podría declararse su quiebra.Deportes16/10/2025GASTON PAROLA
San Lorenzo de Almagro atraviesa una de las crisis institucionales más graves de su historia. Este martes, el club fue notificado oficialmente por la Justicia de que dispone de cinco días hábiles para cancelar una deuda cercana a los 4,7 millones de dólares con el fondo suizo AIS Investment Fund. Si no lo hace, podría entrar en estado de quiebra.
Pero ¿qué significa realmente que un club entre en quiebra? Según explican fuentes judiciales, este proceso se da cuando una institución no puede cumplir regularmente con sus obligaciones financieras y su patrimonio no alcanza para cubrir las deudas. En ese escenario, la Justicia designa un síndico que pasa a administrar todos los recursos económicos del club, con el objetivo de ordenar las cuentas y saldar el pasivo.
En caso de que la quiebra se concrete, el síndico puede disponer de los bienes del club —como propiedades, contratos o derechos de jugadores— para generar fondos. El plazo máximo para revertir la situación es de tres años, evitando así la disolución o la venta judicial de activos.
Por ahora, el club de Boedo insiste en que no se encuentra en cesación de pagos: los empleados siguen cobrando sus sueldos, aunque hay demoras con el plantel profesional y una evidente fragilidad económica.
El antecedente más recordado en el fútbol argentino es el de Racing Club, que en 1999 fue declarado en quiebra y llegó a escuchar la frase “Racing Club Asociación Civil ha dejado de existir”. Luego fue gerenciado por Blanquiceleste S.A., hasta que los socios recuperaron la administración. Casos similares vivieron Ferro Carril Oeste (2002), Deportivo Mandiyú (1995) y Sportivo Palermo (1984).
El desafío para San Lorenzo, en medio del malestar de los hinchas y el rechazo hacia la actual dirigencia, es evitar que la historia se repita.
