Portugal empató con Hungría y deberá esperar para sellar su pase al Mundial

Franco Colapinto llega a Austin con Alpine y sueña con su continuidad
El piloto argentino afronta el GP de Estados Unidos mientras el equipo francés define su alineación para 2026. La decisión se conocerá en noviembre.
Cristiano Ronaldo marcó dos goles históricos, pero el conjunto de Roberto Martínez igualó 2-2 ante Hungría y no pudo asegurar su clasificación a la Copa del Mundo 2026.Deportes15/10/2025GASTON PAROLA
Portugal dejó escapar la victoria en el Estádio José Alvalade de Lisboa. Pese al doblete de Cristiano Ronaldo, los lusos empataron 2-2 con Hungría por la cuarta fecha del Grupo F de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 y deberán esperar una jornada más para sellar su boleto.
El visitante sorprendió temprano: a los 8 minutos, Attila Szalai conectó de cabeza tras un córner ejecutado por Dominik Szoboszlai para poner el 1-0. Portugal reaccionó rápido y, tras una buena jugada de Nelson Semedo, Ronaldo igualó a los 22 minutos con un tanto que lo convirtió en el máximo goleador histórico de las selecciones nacionales.
Antes del descanso, Nuno Mendes envió un centro preciso para que el “Bicho” marque su doblete y el 2-1 parcial. Sin embargo, en tiempo de descuento, Szoboszlai apareció solo por el segundo palo y selló el 2-2 definitivo.
Con este resultado, Portugal suma 10 puntos y continúa como líder de su grupo, mientras que Hungría, con 5 unidades, mantiene sus aspiraciones de clasificación. En la próxima fecha, el equipo de Martínez visitará a Irlanda, y los húngaros recibirán a Armenia.
La Albiceleste enfrenta este miércoles a los cafeteros en Chile por un lugar en la gran final, con tres bajas importantes para Diego Placente.
Federico Chingotto y Alejandro Galán se consagraron campeones tras vencer a Coello y Tapia en una final de alto nivel.
A más de un año de su última aparición pública, un periodista francés aseguró que el expiloto alemán presenta “mejoras importantes” en su estado de salud, aunque su comunicación sigue siendo limitada.
El piloto francés de Haas contó que vivió en una caravana junto a sus padres y que en la escuela le dijeron que abandonara el automovilismo porque “era un deporte de ricos”.
Conmebol sancionó al delantero de Flamengo con 25 mil dólares por los gestos obscenos dirigidos a la hinchada de Estudiantes, pero podrá estar en las semifinales de la Libertadores.
La Municipalidad de Villa Cañás invita a una exposición artística que combina la concientización sobre el cáncer de mama y el respeto a las identidades culturales. Será este jueves 16 en el Centro Cultural Municipal.
Después de casi ocho años, las banderas históricas de la barra de River volvieron a flamear en la tribuna Sívori. La dirigencia y la seguridad habilitaron su ingreso en un nuevo capítulo del reacomodamiento de la hinchada.
La Selección juega su segundo amistoso de la gira ante un rival inédito. Lionel Messi podría volver al once titular.
El mediocampista Saimon Bouabré, figura en los cuartos del Mundial Sub 20, fue obligado por su club saudí a regresar antes de la semifinal ante Marruecos. Francia pierde a uno de sus talentos más prometedores.
La selección más débil del planeta podría acceder al repechaje gracias a un insólito enredo reglamentario.
El pequeño país africano venció 3-0 a Esuatini y logró una clasificación inédita a Norteamérica 2026. La nación insular decretó feriado para celebrar el hito.
El británico envió un informe interno donde expuso los principales problemas de la Scuderia. Criticó la falta de coordinación y flexibilidad estratégica antes del Gran Premio de Estados Unidos.
Desde la oposición calificaron como “extorsión” las declaraciones del presidente de Estados Unidos, quien condicionó la ayuda económica a la Argentina al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre.