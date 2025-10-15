Portugal empató con Hungría y deberá esperar para sellar su pase al Mundial

Portugal dejó escapar la victoria en el Estádio José Alvalade de Lisboa. Pese al doblete de Cristiano Ronaldo, los lusos empataron 2-2 con Hungría por la cuarta fecha del Grupo F de las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial 2026 y deberán esperar una jornada más para sellar su boleto.

El visitante sorprendió temprano: a los 8 minutos, Attila Szalai conectó de cabeza tras un córner ejecutado por Dominik Szoboszlai para poner el 1-0. Portugal reaccionó rápido y, tras una buena jugada de Nelson Semedo, Ronaldo igualó a los 22 minutos con un tanto que lo convirtió en el máximo goleador histórico de las selecciones nacionales.

Antes del descanso, Nuno Mendes envió un centro preciso para que el “Bicho” marque su doblete y el 2-1 parcial. Sin embargo, en tiempo de descuento, Szoboszlai apareció solo por el segundo palo y selló el 2-2 definitivo.

Con este resultado, Portugal suma 10 puntos y continúa como líder de su grupo, mientras que Hungría, con 5 unidades, mantiene sus aspiraciones de clasificación. En la próxima fecha, el equipo de Martínez visitará a Irlanda, y los húngaros recibirán a Armenia.