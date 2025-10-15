Francisco Cerúndolo se coronó campeón del UTS en Hong Kong

Francisco Cerúndolo cerró una gran semana en Asia al consagrarse campeón del Ultimate Tennis Showdown (UTS) en Hong Kong, un torneo de exhibición organizado por el reconocido entrenador Patrick Mouratoglou, que reúne a figuras del circuito bajo un formato innovador.

En la final, el argentino superó al estadounidense Jenson Brooksby por 20-5, 10-12, 15-9 y 17-7, resultado que además le permitió clasificar directamente a la Grand Final de Londres, programada del 5 al 7 de diciembre.

Durante el certamen, Cerúndolo mostró un nivel sólido y regular. En semifinales había derrotado al ruso Andrey Rublev por un contundente 3-0 (16-11, 17-16 y 18-15), mientras que en cuartos se impuso ante Adrian Mannarino por 3-2.

Después de su paso por el Masters 1000 de Shanghai, donde quedó eliminado en las primeras rondas, el número uno argentino del ranking ATP continuó su gira asiática participando de esta competencia especial, que combina espectáculo, puntos rápidos y un ambiente distendido, muy distinto al circuito oficial.

Con este triunfo, Cerúndolo suma confianza de cara al cierre de la temporada y se prepara para cerrar el año con presencia confirmada en una cita de elite en la capital británica.