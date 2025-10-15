Franco Colapinto llega a Austin con Alpine y sueña con su continuidad

Francisco Cerúndolo se coronó campeón del UTS en Hong Kong
El argentino venció a Jenson Brooksby y aseguró su lugar en la Grand Final del Ultimate Tennis Showdown, que se jugará en Londres en diciembre.
El piloto argentino afronta el GP de Estados Unidos mientras el equipo francés define su alineación para 2026. La decisión se conocerá en noviembre.Deportes15/10/2025GASTON PAROLA
Franco Colapinto desembarca en Austin para disputar el Gran Premio de Estados Unidos, la 19ª fecha de la temporada de Fórmula 1, en un momento clave para su futuro. El argentino, que ocupa el asiento de Alpine desde el GP de Emilia-Romagna, continúa bajo evaluación del equipo francés, que recién en noviembre anunciará quién acompañará a Pierre Gasly en 2026.
El bonaerense, que el año pasado sumó su primer punto en este mismo circuito con Williams, buscará aprovechar el fin de semana sprint para mostrar su evolución con el A525, un monoplaza que se ha mostrado poco competitivo. “Le pongo mucha garra, pero no sale nada. Vamos muy despacio”, había expresado tras el GP de Singapur, donde volvió a sufrir con el rendimiento del auto.
Aun así, las últimas actuaciones de Colapinto lo dejaron mejor posicionado dentro del equipo. Desde el GP de Hungría logró acercarse a Gasly e incluso superarlo en algunas sesiones, un detalle que no pasó desapercibido para los directivos. En la pelea por el segundo asiento también figura el estonio Paul Aron, actual piloto de reserva, mientras que Alpine descartó por ahora la llegada de Kimi Antonelli.
“Pasé un tiempo en Enstone para preparar esta carrera. El circuito de las Américas es increíble para manejar, y con formato sprint tendremos dos oportunidades de competir”, señaló Colapinto, confiado en cerrar el año con buenas sensaciones y mantener viva la ilusión de seguir en la categoría.
La Albiceleste enfrenta este miércoles a los cafeteros en Chile por un lugar en la gran final, con tres bajas importantes para Diego Placente.
Federico Chingotto y Alejandro Galán se consagraron campeones tras vencer a Coello y Tapia en una final de alto nivel.
A más de un año de su última aparición pública, un periodista francés aseguró que el expiloto alemán presenta “mejoras importantes” en su estado de salud, aunque su comunicación sigue siendo limitada.
El piloto francés de Haas contó que vivió en una caravana junto a sus padres y que en la escuela le dijeron que abandonara el automovilismo porque “era un deporte de ricos”.
Cristiano Ronaldo marcó dos goles históricos, pero el conjunto de Roberto Martínez igualó 2-2 ante Hungría y no pudo asegurar su clasificación a la Copa del Mundo 2026.
Después de casi ocho años, las banderas históricas de la barra de River volvieron a flamear en la tribuna Sívori. La dirigencia y la seguridad habilitaron su ingreso en un nuevo capítulo del reacomodamiento de la hinchada.
El mediocampista Saimon Bouabré, figura en los cuartos del Mundial Sub 20, fue obligado por su club saudí a regresar antes de la semifinal ante Marruecos. Francia pierde a uno de sus talentos más prometedores.
La selección más débil del planeta podría acceder al repechaje gracias a un insólito enredo reglamentario.
Desde la oposición calificaron como “extorsión” las declaraciones del presidente de Estados Unidos, quien condicionó la ayuda económica a la Argentina al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
En una iniciativa conjunta con el Club de Leones, estudiantes de cuarto año de la Escuela Nacional N°38 llevan adelante una jornada de concientización y donación de sangre que se realizará el próximo 20 de octubre en la sede del Club de Leones. La propuesta busca educar, sensibilizar y fomentar la donación voluntaria como un acto solidario y permanente.
El juicio se desarrolla en Rufino. La fiscalía solicitó la pena tras la declaración de siete testigos.
El capitán argentino anunció un certamen Sub 16 que reunirá a River, Newell’s y potencias europeas en Miami, del 9 al 14 de diciembre.
Ocurrió durante la madrugada en calle 56 entre 53 y 55. No hubo heridos.