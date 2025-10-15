Franco Colapinto llega a Austin con Alpine y sueña con su continuidad

Franco Colapinto desembarca en Austin para disputar el Gran Premio de Estados Unidos, la 19ª fecha de la temporada de Fórmula 1, en un momento clave para su futuro. El argentino, que ocupa el asiento de Alpine desde el GP de Emilia-Romagna, continúa bajo evaluación del equipo francés, que recién en noviembre anunciará quién acompañará a Pierre Gasly en 2026.

El bonaerense, que el año pasado sumó su primer punto en este mismo circuito con Williams, buscará aprovechar el fin de semana sprint para mostrar su evolución con el A525, un monoplaza que se ha mostrado poco competitivo. “Le pongo mucha garra, pero no sale nada. Vamos muy despacio”, había expresado tras el GP de Singapur, donde volvió a sufrir con el rendimiento del auto.

Aun así, las últimas actuaciones de Colapinto lo dejaron mejor posicionado dentro del equipo. Desde el GP de Hungría logró acercarse a Gasly e incluso superarlo en algunas sesiones, un detalle que no pasó desapercibido para los directivos. En la pelea por el segundo asiento también figura el estonio Paul Aron, actual piloto de reserva, mientras que Alpine descartó por ahora la llegada de Kimi Antonelli.

“Pasé un tiempo en Enstone para preparar esta carrera. El circuito de las Américas es increíble para manejar, y con formato sprint tendremos dos oportunidades de competir”, señaló Colapinto, confiado en cerrar el año con buenas sensaciones y mantener viva la ilusión de seguir en la categoría.