Bruno Henrique fue multado pero jugará ante Racing

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó la sanción para Bruno Henrique, delantero de Flamengo, tras sus gestos obscenos hacia la hinchada de Estudiantes de La Plata durante el festejo por la clasificación del equipo brasileño a semifinales de la Copa Libertadores.

La Comisión Disciplinaria resolvió aplicarle una multa de 25 mil dólares, que será descontada de los premios que el club reciba por televisión o patrocinio, según detalló el comunicado oficial. De esta manera, el atacante no recibió suspensión y podrá ser parte del duelo ante Racing.

El episodio ocurrió luego de la definición por penales frente al Pincha, cuando Bruno Henrique respondió a los abucheos de la tribuna con un gesto obsceno y luego se tomó los genitales frente a la popular local. Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron fuerte rechazo entre los hinchas platenses.

Con el expediente ya cerrado, Flamengo contará con su delantero estrella para la serie ante Racing, cuya ida se jugará el miércoles 22 de octubre en el Maracaná y la revancha el 29 en el Cilindro de Avellaneda.