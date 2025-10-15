Bruno Henrique fue multado pero jugará ante Racing

Franco Colapinto llega a Austin con Alpine y sueña con su continuidad
El piloto argentino afronta el GP de Estados Unidos mientras el equipo francés define su alineación para 2026. La decisión se conocerá en noviembre.
Conmebol sancionó al delantero de Flamengo con 25 mil dólares por los gestos obscenos dirigidos a la hinchada de Estudiantes, pero podrá estar en las semifinales de la Libertadores.Deportes15/10/2025GASTON PAROLA
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó la sanción para Bruno Henrique, delantero de Flamengo, tras sus gestos obscenos hacia la hinchada de Estudiantes de La Plata durante el festejo por la clasificación del equipo brasileño a semifinales de la Copa Libertadores.
La Comisión Disciplinaria resolvió aplicarle una multa de 25 mil dólares, que será descontada de los premios que el club reciba por televisión o patrocinio, según detalló el comunicado oficial. De esta manera, el atacante no recibió suspensión y podrá ser parte del duelo ante Racing.
El episodio ocurrió luego de la definición por penales frente al Pincha, cuando Bruno Henrique respondió a los abucheos de la tribuna con un gesto obsceno y luego se tomó los genitales frente a la popular local. Las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron fuerte rechazo entre los hinchas platenses.
Con el expediente ya cerrado, Flamengo contará con su delantero estrella para la serie ante Racing, cuya ida se jugará el miércoles 22 de octubre en el Maracaná y la revancha el 29 en el Cilindro de Avellaneda.
El piloto argentino afronta el GP de Estados Unidos mientras el equipo francés define su alineación para 2026. La decisión se conocerá en noviembre.
La Albiceleste enfrenta este miércoles a los cafeteros en Chile por un lugar en la gran final, con tres bajas importantes para Diego Placente.
Federico Chingotto y Alejandro Galán se consagraron campeones tras vencer a Coello y Tapia en una final de alto nivel.
A más de un año de su última aparición pública, un periodista francés aseguró que el expiloto alemán presenta “mejoras importantes” en su estado de salud, aunque su comunicación sigue siendo limitada.
El piloto francés de Haas contó que vivió en una caravana junto a sus padres y que en la escuela le dijeron que abandonara el automovilismo porque “era un deporte de ricos”.
Cristiano Ronaldo marcó dos goles históricos, pero el conjunto de Roberto Martínez igualó 2-2 ante Hungría y no pudo asegurar su clasificación a la Copa del Mundo 2026.
La Municipalidad de Villa Cañás invita a una exposición artística que combina la concientización sobre el cáncer de mama y el respeto a las identidades culturales. Será este jueves 16 en el Centro Cultural Municipal.
Después de casi ocho años, las banderas históricas de la barra de River volvieron a flamear en la tribuna Sívori. La dirigencia y la seguridad habilitaron su ingreso en un nuevo capítulo del reacomodamiento de la hinchada.
La Selección juega su segundo amistoso de la gira ante un rival inédito. Lionel Messi podría volver al once titular.
El mediocampista Saimon Bouabré, figura en los cuartos del Mundial Sub 20, fue obligado por su club saudí a regresar antes de la semifinal ante Marruecos. Francia pierde a uno de sus talentos más prometedores.
La selección más débil del planeta podría acceder al repechaje gracias a un insólito enredo reglamentario.
El pequeño país africano venció 3-0 a Esuatini y logró una clasificación inédita a Norteamérica 2026. La nación insular decretó feriado para celebrar el hito.
El británico envió un informe interno donde expuso los principales problemas de la Scuderia. Criticó la falta de coordinación y flexibilidad estratégica antes del Gran Premio de Estados Unidos.
Desde la oposición calificaron como “extorsión” las declaraciones del presidente de Estados Unidos, quien condicionó la ayuda económica a la Argentina al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre.