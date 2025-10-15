Felipe Melo criticó a Ancelotti tras la caída de Brasil ante Japón

La derrota de Brasil ante Japón por 3-2 en un amistoso disputado en Tokio encendió las alarmas en el país sudamericano. Luego de ir ganando 2-0, la Verdeamarela sufrió una remontada inesperada que dejó en el centro de las críticas al técnico Carlo Ancelotti. Entre las voces más duras se destacó Felipe Melo, exjugador de la selección, quien reclamó que el entrenador deje de “probar jugadores” y comience a definir el plantel rumbo al Mundial.

“Ya basta de probar jugadores. En la próxima convocatoria hay que llamar a los que realmente van a estar en la Copa del Mundo”, escribió el exmediocampista de Palmeiras y Fluminense en sus redes. Luego aclaró que su mensaje fue “constructivo”, aunque la frase generó fuerte repercusión en Brasil.

Otra de las figuras que se sumó a las críticas fue Júnior, referente de los Mundiales de 1982 y 1986, quien aseguró en diálogo con TV Globo que “Brasil no jugó, asistió” y señaló que el cambio de esquema táctico afectó el rendimiento colectivo.

Ancelotti, por su parte, intentó calmar los ánimos. “No está bien perder, nos enfadamos todos. Tenemos que aprender de esta derrota”, dijo el italiano, que reconoció fallas mentales tras el error de Fabrício Bruno, protagonista involuntario en los dos primeros goles japoneses.

La prensa local fue implacable. ESPN Brasil tituló: “Brasil sufre una remontada y pierde contra Japón por primera vez en la historia”, y señaló a Bruno como “el villano de la derrota”. El defensor pidió calma: “Que no me crucifiquen por un mal partido”.

Ancelotti, sin embargo, lo respaldó: “Los errores individuales no definen convocatorias. La actitud del equipo en el segundo tiempo fue lo que realmente falló”.