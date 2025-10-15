Incendio vehicular en Villa Cañás: un Citroën C4 resultó afectado

Ocurrió durante la madrugada en calle 56 entre 53 y 55. No hubo heridos.

Villa Cañás15/10/2025SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI
Un incendio se registró en la madrugada de este miércoles en un automóvil Citroën C4 estacionado sobre calle 56, entre 53 y 55, en la ciudad de Villa Cañás.
El hecho ocurrió alrededor de las 2:55, cuando vecinos alertaron a los Bomberos Voluntarios sobre la presencia de fuego en el vehículo. Al llegar al lugar, el personal constató que efectivos de la Comisaría 6ª ya habían logrado controlar gran parte de las llamas.

Los bomberos completaron las tareas de extinción y enfriamiento, sin que se registraran víctimas ni mayores daños materiales en la zona.

En el operativo también colaboraron Policía y personal de Tránsito Municipal.

