Incendio vehicular en Villa Cañás: un Citroën C4 resultó afectado

Jornada de recolección de envases de fitosanitarios en Villa Cañás
Se recolectaron más de 13 mil kilos de bidones vacíos en una jornada conjunta entre Campo Limpio y el Municipio.
Ocurrió durante la madrugada en calle 56 entre 53 y 55. No hubo heridos.Villa Cañás15/10/2025SOFIA ZANOTTI
Un incendio se registró en la madrugada de este miércoles en un automóvil Citroën C4 estacionado sobre calle 56, entre 53 y 55, en la ciudad de Villa Cañás.
El hecho ocurrió alrededor de las 2:55, cuando vecinos alertaron a los Bomberos Voluntarios sobre la presencia de fuego en el vehículo. Al llegar al lugar, el personal constató que efectivos de la Comisaría 6ª ya habían logrado controlar gran parte de las llamas.
Los bomberos completaron las tareas de extinción y enfriamiento, sin que se registraran víctimas ni mayores daños materiales en la zona.
En el operativo también colaboraron Policía y personal de Tránsito Municipal.
La Municipalidad de Villa Cañás invita a una exposición artística que combina la concientización sobre el cáncer de mama y el respeto a las identidades culturales. Será este jueves 16 en el Centro Cultural Municipal.
Las tareas se realizan en caminos rurales de Villa Cañás para mejorar el drenaje del agua y garantizar un mejor mantenimiento de las vías.
La Policía intervino durante la madrugada y secuestró una motocicleta. Los jóvenes fueron entregados a sus padres.
Un hombre fue trasladado al SAMCo con heridas leves tras un choque en avenida 51 y 56.
El intendente Norberto Gizzi participó del acto organizado por la Escuela José Manuel Estrada, donde se destacó la importancia de la inclusión y el reconocimiento a los pueblos originarios.
Después de casi ocho años, las banderas históricas de la barra de River volvieron a flamear en la tribuna Sívori. La dirigencia y la seguridad habilitaron su ingreso en un nuevo capítulo del reacomodamiento de la hinchada.
La Selección juega su segundo amistoso de la gira ante un rival inédito. Lionel Messi podría volver al once titular.
El mediocampista Saimon Bouabré, figura en los cuartos del Mundial Sub 20, fue obligado por su club saudí a regresar antes de la semifinal ante Marruecos. Francia pierde a uno de sus talentos más prometedores.
La selección más débil del planeta podría acceder al repechaje gracias a un insólito enredo reglamentario.
El pequeño país africano venció 3-0 a Esuatini y logró una clasificación inédita a Norteamérica 2026. La nación insular decretó feriado para celebrar el hito.
El británico envió un informe interno donde expuso los principales problemas de la Scuderia. Criticó la falta de coordinación y flexibilidad estratégica antes del Gran Premio de Estados Unidos.
Desde la oposición calificaron como “extorsión” las declaraciones del presidente de Estados Unidos, quien condicionó la ayuda económica a la Argentina al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre.