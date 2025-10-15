Conmebol multó a Vélez y a Barros Schelotto por retrasarse un minuto ante Racing

La Conmebol sancionó a Vélez Sarsfield y a su director técnico, Guillermo Barros Schelotto, por demoras y otros incumplimientos durante el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Racing. Según el fallo del organismo, el equipo salió al campo un minuto tarde para el segundo tiempo, lo que le costó al club una multa de 20 mil dólares y al entrenador 15 mil más.

El reglamento de la Confederación Sudamericana establece sanciones económicas por cada minuto de retraso en el reinicio del juego. En el mismo partido, Racing y su DT, Gustavo Costas, recibieron penalizaciones mayores por excederse aún más en el tiempo de espera.

Además, Vélez deberá abonar 15 mil dólares adicionales por el lanzamiento de objetos desde las tribunas durante el festejo del gol de Racing, hecho que la Conmebol consideró como reincidencia. A esto se suma un descuento de 6.891 dólares por irregularidades en el área de hospitalidad del estadio, ya observadas previamente frente a Fortaleza.

En total, las sanciones superan los 56 mil dólares, monto que será descontado de los premios o derechos de televisión. El club tiene siete días para apelar, aunque deberá abonar 3 mil dólares solo para iniciar el trámite.