Messi presentó la “Messi Cup”, su propio torneo juvenil

Lionel Messi sorprendió en sus redes sociales al anunciar la creación de la “Messi Cup”, un torneo internacional juvenil Sub 16 que se disputará en Miami del 9 al 14 de diciembre, con la participación de grandes equipos del mundo.

Entre los clubes confirmados figuran River Plate, Newell’s Old Boys, Inter Miami, Barcelona, Atlético de Madrid, Manchester City, Inter de Milán y Chelsea, conformando un cuadro de lujo que promete reunir a las futuras estrellas del fútbol.

“Por fin puedo contarles que en diciembre se viene un torneo muy especial de jóvenes promesas en Miami, con varios de los mejores clubes del mundo. Y además va a haber muchas más actividades esos días. ¡Espero que les guste!”, expresó el capitán de la Selección Argentina en su cuenta de Instagram.

El formato incluirá dos grupos de cuatro equipos, con tres partidos en cada zona. Luego, los clasificados avanzarán a la etapa de playoffs con eliminación directa, y el último día se disputarán la final y el partido por el tercer puesto.

La organización estará a cargo de 525 Rosario, la productora global de contenidos fundada por el propio Messi, junto al medio 433, con apoyo del World Football Summit. Además, se realizará una reunión en el Faena Forum que reunirá a referentes del deporte, la cultura y los negocios.

“La Messi Cup es el punto de encuentro entre el fútbol de hoy y los jugadores del mañana. Es una oportunidad para celebrar el talento, la cultura y la comunidad, creando legados y vínculos que perdurarán más allá del campo de juego”, destacó Tim Pastore, CEO de 525 Rosario.