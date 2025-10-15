Independiente, sin rumbo y en crisis: 14 partidos sin ganar

Independiente vive un presente crítico. La derrota 2-0 ante Lanús profundizó la crisis futbolística del equipo, que ya acumula 14 partidos sin ganar entre todas las competencias. El equipo, que supo ilusionar a sus hinchas en el Apertura bajo la conducción de Julio Vaccari, atraviesa hoy una debacle que parece no tener fin.

Durante el primer semestre, el Rojo fue protagonista con un juego vistoso y figuras como Kevin Lomónaco, Felipe Loyola, Luciano Cabral y Álvaro Angulo. Sin embargo, tras la eliminación en semifinales de aquel torneo, el nivel se desplomó. Desde entonces, solo obtuvo un triunfo —ante Gimnasia de Mendoza, por Copa Argentina— y encadenó siete empates y siete derrotas.

El cambio de entrenador tampoco trajo soluciones. Gustavo Quinteros reemplazó a Vaccari, pero pese a mostrar leves mejoras ante Racing y Godoy Cruz, el equipo sigue sin gol ni confianza. “Fallamos hasta con el arco vacío”, reconoció Leandro Desábato, ayudante del DT, tras la caída con el Granate.

Los refuerzos Ignacio Pussetto, Walter Mazzantti y Matías Abaldo aún no lograron rendir como se esperaba. Mientras tanto, la tensión también crece fuera de la cancha: en los últimos días hubo protestas de socios por el cambio de marca de indumentaria, lo que generó malestar con la dirigencia.

A nivel deportivo, Independiente quedó eliminado de la Copa Sudamericana y se aleja cada vez más de los puestos clasificatorios. Con apenas 35 puntos en el año y un partido pendiente ante Platense, está a ocho de la zona de copas internacionales, con solo cinco fechas por delante.

El próximo domingo, el Rojo visitará a San Martín de San Juan en busca de cortar una racha que ya alarma a todo Avellaneda.