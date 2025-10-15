Brito responsabilizó a Gallardo por la crisis futbolística de River

Tras la dura derrota ante Sarmiento —la sexta en los últimos siete partidos—, Jorge Brito rompió el silencio y apuntó directamente a Marcelo Gallardo como el principal responsable del mal presente de River. “Es el máximo responsable”, expresó el presidente, aunque aclaró que mantiene su respaldo: “Estoy con él en las buenas y en las malas”.

En medio de un clima tenso en Núñez, Brito aseguró que “ningún candidato ha hablado de un cambio de entrenador” de cara a las elecciones del próximo 1° de noviembre. Además, destacó que la dirigencia “confía en que Gallardo va a revertir la situación” y que el vínculo entre ambos sigue siendo “cercano y de respeto”.

El contrato del Muñeco finaliza a fin de año, y según Brito, será el propio DT quien decida si continúa o no al frente del equipo. “La decisión de seguir es de él cuando le venza el contrato. A fin de año decidirá”, señaló.

El presidente también llamó a una rápida reacción: “No hay tiempo para esperar. Los silbidos se callan con goles y resultados. Hay que darle al hincha las alegrías que supimos darle”.