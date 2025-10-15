Brito responsabilizó a Gallardo por la crisis futbolística de River

Franco Colapinto llega a Austin con Alpine y sueña con su continuidad
El piloto argentino afronta el GP de Estados Unidos mientras el equipo francés define su alineación para 2026. La decisión se conocerá en noviembre.
El presidente del club afirmó que el DT es “el principal responsable” del mal momento, aunque descartó su salida y ratificó su apoyo total.Deportes15/10/2025GASTON PAROLA
Tras la dura derrota ante Sarmiento —la sexta en los últimos siete partidos—, Jorge Brito rompió el silencio y apuntó directamente a Marcelo Gallardo como el principal responsable del mal presente de River. “Es el máximo responsable”, expresó el presidente, aunque aclaró que mantiene su respaldo: “Estoy con él en las buenas y en las malas”.
En medio de un clima tenso en Núñez, Brito aseguró que “ningún candidato ha hablado de un cambio de entrenador” de cara a las elecciones del próximo 1° de noviembre. Además, destacó que la dirigencia “confía en que Gallardo va a revertir la situación” y que el vínculo entre ambos sigue siendo “cercano y de respeto”.
El contrato del Muñeco finaliza a fin de año, y según Brito, será el propio DT quien decida si continúa o no al frente del equipo. “La decisión de seguir es de él cuando le venza el contrato. A fin de año decidirá”, señaló.
El presidente también llamó a una rápida reacción: “No hay tiempo para esperar. Los silbidos se callan con goles y resultados. Hay que darle al hincha las alegrías que supimos darle”.
La Albiceleste enfrenta este miércoles a los cafeteros en Chile por un lugar en la gran final, con tres bajas importantes para Diego Placente.
Federico Chingotto y Alejandro Galán se consagraron campeones tras vencer a Coello y Tapia en una final de alto nivel.
A más de un año de su última aparición pública, un periodista francés aseguró que el expiloto alemán presenta “mejoras importantes” en su estado de salud, aunque su comunicación sigue siendo limitada.
El piloto francés de Haas contó que vivió en una caravana junto a sus padres y que en la escuela le dijeron que abandonara el automovilismo porque “era un deporte de ricos”.
Cristiano Ronaldo marcó dos goles históricos, pero el conjunto de Roberto Martínez igualó 2-2 ante Hungría y no pudo asegurar su clasificación a la Copa del Mundo 2026.
La Municipalidad de Villa Cañás invita a una exposición artística que combina la concientización sobre el cáncer de mama y el respeto a las identidades culturales. Será este jueves 16 en el Centro Cultural Municipal.
Después de casi ocho años, las banderas históricas de la barra de River volvieron a flamear en la tribuna Sívori. La dirigencia y la seguridad habilitaron su ingreso en un nuevo capítulo del reacomodamiento de la hinchada.
La Selección juega su segundo amistoso de la gira ante un rival inédito. Lionel Messi podría volver al once titular.
El mediocampista Saimon Bouabré, figura en los cuartos del Mundial Sub 20, fue obligado por su club saudí a regresar antes de la semifinal ante Marruecos. Francia pierde a uno de sus talentos más prometedores.
La selección más débil del planeta podría acceder al repechaje gracias a un insólito enredo reglamentario.
El pequeño país africano venció 3-0 a Esuatini y logró una clasificación inédita a Norteamérica 2026. La nación insular decretó feriado para celebrar el hito.
El británico envió un informe interno donde expuso los principales problemas de la Scuderia. Criticó la falta de coordinación y flexibilidad estratégica antes del Gran Premio de Estados Unidos.
Desde la oposición calificaron como “extorsión” las declaraciones del presidente de Estados Unidos, quien condicionó la ayuda económica a la Argentina al resultado de las elecciones legislativas del 26 de octubre.